Coronavirus, in Germania risale indice contagiosità dopo allentamento del lockdown

In Germania risale il tasso di contagio da coronavirus: da marzo, per la prima volta, una persona ne contagia un'altra, dove sono appena entrate in vigore le misure di allentamento delle restrizioni imposte. Stando ai dati divulgati dal Robert Koch Institut, l' indice è risalito a 1, il che significa che ogni persona contagiata è in grado di infettarne un'altra.

È la prima volta che l'indice torna ad 1 da metà aprile, quando era sceso allo 0,7, per poi risalire progressivamente. Il governo federale di Berlino e le regioni - che hanno concordato l'allentamento delle restrizioni già attuato - hanno in programma per giovedì nuove consultazioni destinate a preparare la strada a possibili ulteriori revoche delle norme di confinamento. Nuove decisioni in materia potrebbero essere prese il 6 maggio.



