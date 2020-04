Coronavirus in Francia, ospedali al collasso: pochi i posti in rianimazione

PARIGI L'onda è alta e la diga sanitaria scricchiola, a Parigi, a Metz, a Mulhouse: un triangolo a nord est che rischia di diventare la Lombardia di Francia, l'epicentro di un'epidemia «di cui non sappiamo tutto» ha detto ieri il premier Edouard Philippe davanti (virtualmente) ai deputati dell'Assemblée Nationale, la voce più sorda e meno sicura di quando va in tv a spiegare ai francesi come il governo lotta contro il virus. Coronavirus, diretta: Stati Uniti superano i 5mila morti, quasi un... Ultimo aggiornamento: 08:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA