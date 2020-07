Coronavirus in Florida, record di 188 morti in 24 ore: oltre 10 mila casi

Grande timore per i contagi negli Stati Uniti. La Florida, uno dei nuovi epicentri della pandemia in Usa, ha registrato nelle ultime 24 ore il numero record di 188 morti per coronavirus. Lo riferisce il dipartimento per la salute statale. Il totale delle vittime sale così a quasi 5.000. Il numero di nuovi casi giornalieri è di oltre 10 mila.

Ultimo aggiornamento: 18:41

