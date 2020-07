Coronavirus, Fauci: «Vaccino nel 2021 ma non sarà distribuito subito su ampia scala»

Il vaccino contro il coronavirus non arriverà prima del 2021. Sempre più gli esperti sembrano concordare su questa previsione che va distruggere le speranze di chi lo augurava entro il 2020. Ma non è solo questa la cattiva notizia, secondo l'immunologo americano Anthony Fauci, il vaccino non sarà subito disponibile per tutti.

Indubbiamente il vaccino sarà disponibile su ampia scala, ma non nei primi mesi, precisa l'esperto al Washington Post. «Una volta entrati nel 2021, diversi mesi dopo, avremo un vaccino che sarà ampiamente a disposizione degli abitanti degli Stati Uniti», ha dichiarato il massimo esperto di malattie infettive del governo negli Stati Uniti.

Inizialmente, una volta ritenuto sicuro, secondo Fauci il vaccino verrà prodotto in alcune decine di milioni di dosi e successivamente, nel corso dell'anno, verrano rese disponibili per la distribuzione centinaia di milioni di dosi.

