Nel mondo +199.400 casi in 24 ore, il Brasile supera gli 80 mila morti

I casi di coronavirus hanno superato la soglia dei 14,7 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I dati dell'università americana indicano che il bilancio dei contagi nel mondo è adesso a quota 14.703.293, inclusi 609.887 morti. Dall'inizio della pandemia sono guarite 8.290.431 persone. Soltanto nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati quasi 200mila, più precisamente 199.400.

Altri 632 morti in Brasile. Il paese sudamericano ha superato gli 80mila morti per complicanze legate al coronavirus, mentre sono più di 2,1 milioni i contagiati. Lo riferisce il ministero della Sanità brasiliano, spiegando che nelle ultime 24 ore si sono registrati 632 altri decessi e aggiornando a 80.120 il totale dei morti. A essere maggiormente colpito è lo stato di Sao Paulo, con 56 morti in più rispetto al giorno precedente, portando a 19.788 il totale delle vittime. Segue Rio de Janeiro con 12.161 decessi, 47 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda il numero dei contagiati, le autorità sanitarie brasiliane hanno riferito di 20.257 nuovi casi, aggiornando a 2.118.646 il totale dei positivi.

Colombia oltre quota 200mila casi. Il bilancio dei casi di coronavirus in Colombia ha superato ieri la soglia dei 200mila, mentre quello dei decessi sfiora quota 7.000: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I dati ufficiali indicano che nella giornata di lunedì sono stati registrati 6.727 nuovi contagi e 193 ulteriori decessi, che portano i rispettivi totali a quota 204.005 e 6.929. Nonostante l'aumento dei casi, il presidente colombiano Ivan Duque ha deciso di non imporre di nuovo le rigide misure di lockdown che sono state abolite all'inizio di giugno, optando per un approccio locale attraverso la chiusura dei quartieri più colpiti dai nuovi focolai.

In Argentina record di decessi. L'Argentina ha registrato 3.937 nuovi casi di coronavirus e un record di 92 decessi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 130.774 e quello dei morti a quota 2.373

I nuovi casi in Ecuador. Il Ministero della Salute dell'Ecuador ha riferito che il Paese si avvicina ai 75.000 casi confermati di coronavirus, dopo aver verificato più di 600 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In particolare, le autorità sanitarie ecuadoriane hanno registrato ieri 607 nuovi casi di COVID-19, che hanno portato il bilancio complessivo del Paese a 74.620 positivi.

La pandemia rallenta in Messico. In Messico sono stati sfiorati i 350mila casi di coronavirus mentre il sottosegretario per la Prevenzione e la promozione della salute, Hugo Lopez-Gatell, ha garantito al quotidiano 'El Universal' che la pandemia «continua a crescere, ma ogni volta a una velocità inferiore. Al momento le autorità messicane hanno confermato 349.396 casi di Covid-19 e 39.485 morti per complicanze legate all'infezione.

Stati Uniti, 56.750 nuovi casi. Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 56.750 nuovi casi di coronavirus e ulteriori 372 decessi provocati da Covid-19: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Ad oggi nel Paese si contano 3.830.010 contagi, inclusi 140.906 morti. Dall'inizio della pandemia sono guarite 1.160.087 persone.

Undici morti in Gran Bretagna. Le autorità sanitarie britanniche hanno riferito che ieri sono stati registrati 580 nuovi casi di coronavirus, per un totale di 295mila contagiati nel Regno Unito. Ieri i morti sono stati 11, per un totale di 45.312 decessi.

L'Ucraina supera i 60mila casi. L'Ucraina ha superato i 60.000 casi accertati di Covid-19 e i 1.500 decessi provocati dal virus Sars-Cov-2. Stando ai dati annunciati stamattina dal ministro della Salute Maksim Stepanov, nelle ultime 24 ore in Ucraina si sono registrati 673 nuovi casi di Covid-19, che portano a 60.166 il totale dei contagi dall'inizio della pandemia. I morti nel corso dell'ultima giornata sono 20 e sale così a 1.518 il totale delle vittime accertate della nuova malattia nella repubblica ex sovietica. I guariti sono 760 nelle ultime 24 ore e 32.199 in totale. Lo riporta il Kyiv Post.

Russia, meno di 6000 casi per il secondo giorno consecutivo. In Russia si registrano meno di 6.000 nuovi casi di Covid-19 per il secondo giorno di fila. Stando ai dati annunciati dal centro operativo anticoronavirus, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 5.842 nuovi contagi, meno dei 5.940 di ieri. In totale, i casi di Covid-19 nel Paese dall'inizio dell'epidemia salgono così a 783.328. Le vittime del virus Sars-Cov-2 in Russia, stando ai dati ufficiali, sono in totale 12.580, di cui 153 decedute nel corso dell'ultima giornata. I guariti sono 8.782 nelle ultime 24 ore e 562.384 in tutto.

