Coronavirus, negli Usa superati i due milioni di contagi: in aumento in 21 Stati, 113 mila morti

Il numero dei pazienti contagiati dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato la soglia dei due milioni. Lo riporta il New York Times, sottolineando come i casi sono di nuovo in aumento in almeno 21 Stati. Il bilancio delle vittime sale a 113 mila.

Negli Stati Uniti i contagi sono 2.000.464, mentre le vittime sono 112.924. Seguono, per numero di casi, Brasile e Russia, rispettivamente con 772.416 contagi e 493.023, mentre, per il numero di vittime, al secondo posto c'è il Regno Unito, con 41.213 decessi e il Brasile, con 39.680. In totale, in tutto il mondo i casi sono 7.360.239 e i morti 416.201.

Ancora 555 nuovi contagi da coronavirus in Germania e 26 morti nelle ultime 24 ore. Il dato è stato reso noto dal Robert Koch Institute (Rki), secondo cui il numero dei casi sale così a 185.416, mentre i decessi arrivano a 8.755.

Messico, 708 morti nelle ultime 24 ore. Sono oltre 15mila, per la precisione 15.357, i decessi registrati in Messico dall'inizio dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Lo ha riferito in conferenza stampa il direttore del Dipartimento di epidemiologia del ministero della Sanità messicano, José Luis Alomia, dando notizia della morte di altre 708 persone nelle ultime 24 ore. Sono inoltre 4.833 i nuovi contagi, per un totale di 129.184.



