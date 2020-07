Coronavirus, la diretta: in Belgio scatta il coprifuoco notturno

Coronavirus. Coprifuoco e mascherina obbligatoria ad Anversa dinanzi all'impennata di contagi da coronavirus. Le autorità belghe hanno ordinato il divieto di spostamenti - tranne che per attività essenziali - tra le 23.30 e le 6 del mattino, mentre la mascherina sarà obbligatoria in tutti i luoghi pubblici e laddove non possa essere mantenuto un distanziamento fisico di almeno 1.5 metri. Vietati anche gli sport di contatto, mentre gli sport di squadra sono autorizzati solo per i minori di 18 anni. Obbligatorio, infine, il telelavoro, laddove sia possibile. Secondo gli ultimi dati, nella settimana dal 18 al 24 luglio in Belgio è stata registrata una media di 311,4 casi al giorno, un aumento del 69% rispetto alla settimana precedente.

«La situazione epidemiologica nella regione di Anversa ci obbliga sfortunatamente ad adottare delle misure supplementari», ha dichiarato la governatrice Berx, citata dai media belgi, invitando i residenti a «restare a casa il più possibile» e i visitatori «a non venire». Oltre al coprifuoco notturno, Berx ha annunciato la chiusura di bar e ristoranti alle 23, l'invito a ricorrere al telelavoro, l'obbligo di mascherina nei luoghi pubblici per i maggiori di 12 anni e dove non può essere garantita la distanza fisica di 1,5 metri. Vietati infine gli sport di contatto.

Usa, altri 57mila nuovi contagi

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 57.039 nuovi contagi e 679 decessi da coronavirus in 24 ore, secondo la Johns Hopkins University. Il totale sale rispettivamente a 4.286.663 e 147.588. Il presidente americano Donald Trump ha esortato i governatori di alcuni Stati ad allentare le restrizioni imposte per far fronte alla diffusione del coronavirus. «Credo davvero che molti governatori dovrebbero aprire gli Stati che non stanno aprendo», ha detto Trump senza fare nomi, secondo quanto riporta la Cnn. L'appello giunge nonostante i contagi ed i decessi siano in continua crescita nel Paese, con 57.039 nuovi casi e ulteriori 679 morti nelle ultime 24 ore. E il messaggio di Trump ai governatori è in netto contrasto con i consigli che i membri della task force per il coronavirus della Casa Bianca stanno dando loro. Esperti come il virologo Anthony Fauci, infatti, ritengono che gli Stati con un numero elevato di casi dovrebbero chiudere bar e ristoranti se non lo hanno già fatto.

In Cina altri 68 casi

Dopo i 61 nuovi casi di Covid-19 registrati domenica, la Cina ne ha registrati lunedì altri 68, aggiornando i dati peggiori dalle 75 infezioni del 6 marzo. Secondo gli aggiornamenti forniti dalla Commissione sanitaria nazionale, i contagi a trasmissione locale sono stati 64, di cui 57 nello Xinjiang, 6 nel Liaoning e uno a Pechino. I 4 casi residui sono stati cassificati come importati: due accertati a Shanghai, uno a Pechino e uno nello Yunnan. I nuovi asintomatici confermati sono stati invece 34, di cui 6 importati.



Tutti i dati d'europa: 577mila casi

Un totale complessivo di 577.121 casi confermati di contagi da coronavirus (+4970 rispetto al giorno precedente) sono stati registrati dall'inizio della pandemia nei Paesi dell'Europa centrale e orientale, in Germania, Austria e Grecia, secondo dati ufficiali raccolti dall'Oms, aggiornati al 27 luglio. La crescita percentuale su base settimanale dei contagi totali, sulla base di elaborazioni aggiornate al 27 luglio, è stata particolarmente sostenuta nell'ultima settimana nei Balcani occidentali, in Croazia, Bulgaria, Romania e Ucraina. Bielorussia, Moldova, Macedonia del Nord e Montenegro registrano più casi totali confermati per milione di abitanti che l'Italia. I decessi registrati nell'area sono stati finora 20163 (+81), di cui 9118 in Germania, 2187 in Romania, 1671 in Polonia, 1616 in Ucraina, 740 in Moldova, 712 in Austria, 596 in Ungheria, 534 in Serbia, 524 in Bielorussia. Nella regione, il maggior numero di casi confermati di coronavirus è stato registrato in Germania (205609, +340 nelle ultime 24 ore), seguita da Bielorussia (66846, -), Ucraina (65656, +807), Romania (44798, +1120), Polonia (43065, +443), Serbia (23730, +467), Moldova (23034, +206), Austria (20486, +137) e Cechia (15324, +112).

Un totale di 121020 casi positivi e 4405 decessi sono stati confermati fino al 27 luglio in Slovenia, Croazia, Bulgaria, Romania e nei Balcani occidentali. Nell'Europa centro-orientale nel suo complesso, la Bielorussia ha registrato finora il maggior numero di casi di Covid-19 per milione di abitanti (circa 7042) seguita da Moldova (5710), Macedonia del Nord (4856) e Montenegro (4517), con l'Italia a 4069 per milione, mentre il tasso più basso è stato osservato in Slovacchia (400 per milione) e Grecia (389), secondo elaborazioni dell'ANSA su dati Oms. La Macedonia del Nord è la nazione dell'area con il più alto tasso di decessi per milione di abitanti (221 contro i 580 dell'Italia), seguita da Moldova (183), Romania (113) e Germania (110), mentre il tasso più basso è stato registrato in Slovacchia (5). Tra il 20 luglio e il 27 luglio il maggior aumento percentuale su base settimanale dei casi totali confermati è stato registrato in Montenegro (+61,0%), Kosovo (+24,6%), Bosnia-Erzegovina (+22,2%), Romania (+19,6%) e Bulgaria (+19,4%), mentre solo in Austria, Grecia, Lituania, Ungheria, Lettonia, Germania, Bielorussia ed Estonia l'aumento percentuale settimanale è stato tra il 5% e lo 0%.



Bolivia, guarita la presidentessa

La Spagna critica l'Inghilterra

La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha annunciato ieri di essersi ripresa da una forma asintomatica di coronavirus e di essere in grado di tornare al lavoro. «Torno al lavoro», ha twittato la Anez, che ha annunciato il 9 luglio di aver contratto il Covid-19. Oltre alla presidentessa 53enne, sette ministri boliviani hanno contratto il coronavirus nel mese di luglio. Il governo ad interim della Anez ha inoltre dichiarato ieri lo stato di «calamità pubblica» in tutto il paese, il che le consente di avere più risorse per affrontare la pandemia.Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha fermamente criticato la decisione del Regno Unito di imporre la quarantena a tutti i viaggiatori provenienti della Spagna, giudicandola «non idonea». In un'intervista alla tv Telecinco, Sanchez ha sottolineato che alcune destinazioni molto apprezzate dai turisti britannici, come le Baleari, le Canarie e le regioni di Valencia e dell'Andalusia, sono sicure. Queste regioni «hanno un'incidenza (di coronavirus) inferiore a quella registrata attualmente nel Regno Unito, il che vuol dire in termini epidemiologici che queste mete sono di fatto più sicure del Regno Unito», ha dichiarato il premier spagnolo, spiegando che i due terzi di nuovi contagi in Spagna riguardano solo due regioni, Aragona e Catalogna. Sanchez ha inoltre reso noto che sono in corso discussioni con i vertici britannici «per cercare di convincerli a riconsiderare una misura che a nostro avviso è inadatta». Nel 2019 i britannici sono stati il gruppo più numeroso di turisti in Spagna, con 18 milioni di visitatori.