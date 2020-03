Coronavirus diretta, New York nuovo epicentro, volano le borse asiatiche e Milano

Coronavirus, il fronte della lotta alla pandemia riparte dal numero dei casi di contagio che nel mondo ha superato quota 380mila, mentre il numero dei morti è salito a oltre 16.500: lo riporta l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. Le persone finora guarite sono 101.806. I casi di contagio sono 381.598 ed i decessi 16.559, indica l'università americana.

Sul versante finanziario si parte invece con le borse asiatiche che hanno chiuso in forte rialzo al quale si accoda poi Milano con Piazza Affari che schizza in rialzo del

5,6% a 16.426 punti.

Coronavirus, cambia ancora modulo autocertificazione

New York, nuovo epicentro

La città di New York viene considerata il nuovo epicentro del Covid-19, con 13.119 contagi confermati e 124 morti. I dati, aggiornati a ieri sera ora di New York, sono stati diffusi dal Center for Systems Science and Engineering (Csse) della Johns Hopkins University.

Solidarietà

Oggi è anche il giorno del primo trasferimento di 8 malati italiani, della Lombardia, che saranno accolti in ospedali della Sassonia, in Germania. Un gesto di solidarietà voluto dalla Markel dopo un'iniziale freddezza nel fare fronte comune in Europa contro l'epidemia.

Volano le borse asiatiche

La Borsa di Seul vola e chiude gli scambi in rally, malgrado le perdite di Wall Street sui timori della pandemia del coronavirus e il secondo stop alle misure dell'amministrazione Trump da parte del Senato Usa: l'indice Kospi segue i listini asiatici e guadagna 127,51 punti, a 1.609,97 (+8,60%). Gli investitori hanno ben accolto il piano del presidente Moon Jae-in sul raddoppio a 100.000 miliardi di won (80 miliardi di dollari) delle risorse contro la crisi legata al Covid-19, insieme agli speciali fondi per stabilizzare i mercati dei bond e azionari.



La Borsa di Tokyo accelera la fase di recupero dai minimi in quasi 4 anni, grazie alla progressiva svalutazione dello yen e il ritrovato ottimismo degli investitori sui piani di stimolo della Banca del Giappone per contenere le ripercussioni negative della diffusione del coronavirus. Il Nikkei termina con un guadagno del 7,13% a quota 118.092,35, aggiungendo 1.204 punti. Sul mercato dei cambi la valuta nipponica si deprezza sul dollaro a 110,40, e sull'euro a 119,20.

A Shanghai le azioni cinesi hanno chiuso più in alto martedì, con il benchmark Composite Index in crescita del 2,34%, a 2.722,44 punti.



Milano

Piazza Affari vola in apertura del 5,6% a 16.426 punti. Molti titoli fanno fatica a fare prezzo ma dopo un primo momento di assestamento volano tutti verso l'alto. Atlantia guadagna oltre l'11%, Exor l'11,3%, Nexi il 14,83 per cento. Tra quelli che pesano di più sul listinio Eni sale del 4,17%, Fca del 4,04% e Tim del 7,9 per cento.

LA SITUAZIONE

Spagna

Sale intanto il numero di casi accertati in Spagna di Covid-19, lo riferisce El Pais nel suo ultimo aggiornamento: sono almeno 33.089 in totale, dei quali 2.355 in terapia intensiva. I decessi sono 2.182, con un incremento di 462 vittime nelle ultime 24 ore. I contagi in Spagna sono aumentati di 4.517 unità rispetto a ieri, con un incremento del 14%, hanno riferito le autorità sanitarie. Allo stesso tempo «si va riducendo la percentuale dei pazienti in terapia intensiva». Inoltre, «oltre il 10% dei contagiati sono stati dimessi», ha spiegato il direttore del centro di coordinamento emergenze del ministero Fernando Simon. «Ma c'è un altro dato che non ci piace, 3.310 operatori sanitari contagiati». Attualmente, i pazienti ancora ammalati sono meno di 27.000.

Madrid, malati sistemati per terra negli ospedali. Sono terrificanti i filmati pubblicati sui social network che mostrano all'interno di un ospedale spagnolo i pazienti con coronavirus che giacciono sul pavimento di un corridoio mentre aspettano di essere visitati dal personale medico. Le scene, secondo quanto postato sui social, sono state registrate nell'ospedale Severo Ochoa de Leganes a Madrid, come riporta El Mundo. Sono terrificanti i filmati pubblicati sui social network che mostrano all'interno di unspagnolo i pazienti conche giacciono sul pavimento di un corridoio mentre aspettano di essere visitati dal personale medico. Le scene, secondo quanto postato sui social, sono state registrate nell' Infanta Leonor e l'ospedale, come riporta

