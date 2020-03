Coronavirus, diretta: dalla Russia 9 aerei di aiuti per l'Italia. Positivo il sindaco di Cremona

Coronavirus, mentre in Italia i casi sono auntati di oltre quattromila in poche ore, portando a quota 53.578, gli Stati Uniti con 25.493 superano la Spagna e diventano il terzo Paese per numero di contagiati, dopo Cina e Italia. Nel giro di 24 ore sono stati registrati circa 8.000 nuovi casi. Il numero di morti è di 307.

Coronavirus, riabilitate le auto: azzerato il traffico, ma l'inquinamento aumenta

Coronavirus, Conte: «Chiuse fino al 3 aprile le attività produttive non necessarie. Aperti alimentari, farmacie, edicole, Poste, banche e tabaccherie»

Task force di 7923 medici. Sono state 7923 le persone che hanno aderito all'appello per una task force di 300 medici che aiuteranno gli ospedali più colpiti dall'emergenza coronavirus. È il dato definitivo della "chiamata" che si è chiusa ieri alle 20. Al via l'esame delle candidature. I primi medici potrebbero essere operativi già domani, in Lombardia e a Piacenza. L'appello era stato lanciato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. «Ringraziamo tutti i medici che, su base volontaria, hanno aderito all'iniziativa», si legge sul sito della Protezione civile.

Positivo il sindaco di Cremona Galimberti. Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, è positivo al coronavirus e in quarantena. Lo annuncia lui stesso su Facebook. «Ho febbre e un pò di tosse e raffreddore, ma non ho problemi respiratori e spero di non averne anche nei prossimi giorni. Devo tenermi monitorato e rallentare i ritmi perché non sono in forma, ma continuo a lavorare dalla nostra casa, in quarantena, per la città, in contatto con la squadra della Giunta e del Comune che ringrazio infinitamente, con le altre Istituzioni, con Governo, Regione e gli altri sindaci» ha scritto.

Aiuti russi in Italia. Le forze aerospaziali russe hanno completato la formazione del contingente necessario per trasportare in Italia otto brigate mobili di medici militari, veicoli speciali per la disinfezione e altre attrezzature mediche, così come annunciato dal presidente russo Vladimir Putin al premier Giuseppe Conte. Lo riporta il ministero della Difesa russo in una nota. Si tratta di 9 velivoli da trasporto IL-76, che decolleranno a breve. I dettagli dell'operazione sono stati discussi per telefono tra il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, e quello italiano, Lorenzo Guerini.

Gb, oltre cinquemila contagi: il numero dei casi di contagio da coronavirus nel Regno Unito ha superato la soglia delle 5.000 unità a quota 5.067: lo riporta l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. I bilancio dei morti è salito a quota 233 ed i guariti sono 65.

Francia vota lo stato d'emergenza sanitario. Per rispondere allo tsunami economico e all'emergenza sanitaria causati dal coronavirus, il Parlamento francese si riunirà di nuovo oggi in numero ridotto dopo che nella notte i deputati dell'Assemblea nazionale hanno votato il progetto di legge d'emergenza per affrontare l'epidemia. Il testo stabilisce in particolare lo stato d'emergenza sanitaria che consente di limitare le libertà pubbliche per due mesi. Autorizza inoltre il governo a prendere una serie di misure a sostegno delle imprese e ad agire per rinviare il secondo turno delle elezioni comunali. Rimangono tuttavia disaccordi con il Senato, che i parlamentari delle due camere cercheranno di appianare stamattina prima di riesaminare il testo. Nella sua versione modificata dall'Assemblea, il disegno di legge prevede anche di inasprire le sanzioni per i francesi che non rispettino il confinamento: una multa di 135 euro in caso di violazione delle norme; 1.500 euro in caso di recidiva «in 15 giorni»; nel caso di «quattro violazioni entro 30 giorni» sarà un reato «punibile con una multa di 3.700 euro e un massimo di sei mesi di carcere».

