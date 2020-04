Coronavirus diretta, Usa: tornano a salire le vittime. Johnson da lunedì di nuovo al lavoro, in Cina nessun morto

Coronavirus, nel mondo superati i 200mila morti. Sono stati invece 2.494 nelle ultime 24 ore i morti negli Stati Uniti, contro i 1.258 del giorno prima. Il bilancio delle vittime nel Paese sale complessivamente a 53.511, con 936.293 casi di contagio. È quanto emerge dagli ultimi dati della John Hopkins University. Il dato di ieri era stato il più basso delle ultime tre settimane lasciando sperare in una inversione di tendenza, smentita però nelle successive 24 ore.

Johnson al lavoro. Il primo ministro conservatore Boris Johnson ha completato il recupero dopo il contagio da virus e tornerà al timone del governo britannico da lunedì a tempo pieno. Lo hanno confermato fonti di Downing Street dopo le anticipazioni dei giorni scorsi. Le fonti hanno precisato che Johnson, in convalescenza nella residenza di campagna di Chequers con la promessa sposa Carrie Symonds, incinta di sei mesi e a sua volta reduce dal Covid-19, ha avuto ieri un colloquio di tre ore con il ministro degli Esteri e Primo segretario di Stato, Dominic Raab, suo supplente in questi giorni, e con il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, numero tre del governo, per aggiornarsi su tutti i dossier. Johnson era stato costretto all'auto-isolamento in un alloggio a Downing Street a fine marzo dopo essere risultato positivo a un test al Covid-19. I sintomi tuttavia non erano passati e dopo oltre due settimane un improvviso aggravamento lo aveva costretto al ricovero al St Thomas Hospital di Londra dove è rimasto una settimana - incluse 3 drammatiche notti in terapia intensiva - prima d'essere dimesso la domenica di Pasqua.

Canada oltre i 45.000 morti. Il numero dei contagi in Canada ha superato i 45.000 (45.354) dal 15 gennaio a oggi, con 1.466 casi nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero canadese della Salute, secondo quanto riferisce la Tass. Il dato recente è leggermente in calo rispetto a venerdì, quando erano stati registrati 1.778 contagi. La maggior parte dei casi si è registrata nelle province di Quebec (23.267), Ontario (13.995) e Alberta (4.233). Tamponi sono stati effettuati su un totale di 684.200 persone. Circa 16.400 sono i pazienti guariti, 2.465 sono morti. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha dichiarato che, secondo le previsioni del governo, l'epidemia in Canada raggiungerà il suo apice a fine maggio e che la prima ondata dell'infezione si concluderà a fine estate.

In Cina nessun decesso. La Cina ha riferito 11 nuovi casi di coronavirus e nessun decesso, ha annunciato oggi la National Health Commission. Le 11 nuove infezioni includono cinque casi importati e sei locali. Di questi ultimi, tutti tranne uno, sono stati segnalati nella provincia di Heilongjiang, nell'estremo nordest della Cina, al confine con la Russia. C'è una crescente preoccupazione per i casi che arrivano in Cina dalla Russia, per i timori che potrebbero scatenare un nuovo focolaio nel nord quando la maggior parte del paese torna alla normalità.

Argentina in quarantena fino al 10 maggio. La quarantena attualmente in vigore per combattere la pandemia da coronavirus in Argentina è stata estesa fino al 10 maggio. Lo ha annunciato ieri sera il presidente della Repubblica Alberto Fernández. In un messaggio dalla residenza di Olivos, il capo dello Stato ha aggiunto che è cominciata una fase di rimodulazione basata sulla situazione geografica, che non riguarderà i grandi agglomerati urbani con più di 500.000 abitanti ma i centri abitati minori e le zone meno densamente popolate. Fernández ha sostenuto che «siamo ancora lontani» dalla sconfitta della pandemia ma che comunque seguirà un'altra fase, la terza, definita di «segmentazione geografica», che prevede la ripresa di numerose attività nelle città medie e piccole. In generale e su tutto il territorio nazionale, la gente potrà uscire di casa per un'ora a fini ricreativi, ma non per svolgere attività sportive.

Israele in salita. I casi positivi in Israele sono saliti oggi a 15.398, mentre i decessi hanno raggiunto la cifra di 199. Lo ha reso noto il ministero della sanità. I malati in condizioni gravi sono 132, e di essi 100 sono in rianimazione. Le guarigioni continuano a crescere quotidianamente in un numero superiore di quello dei nuovi contagi ed adesso assommano a 6.602.

