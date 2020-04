Coronavirus, oltre 190mila morti nel mondo: in Usa quasi 50mila vittime

Sono più di 2,7 milioni le persone contagiate dal Covid-19 nel mondo e oltre 190mila le persone che hanno perso la vita dopo aver contratto l'infezione. Ad aggiornare il bilancio è la Johns Hopkins University, parlando di 2.708.885 casi confermati e 190.858 vittime. Sono invece 4.660.250 le persone che sono guarite dal coronavirus a livello globale.

Sono quasi 50mila i morti negli Stati Uniti dopo aver contratto il coronavirus. Lo affermano i dati diffuso dalla Johns Hopkins University, che parlano di 3.176 vittime nelle ultime 24 ore negli Usa, per un totale di 49.887 decessi. Il numero dei contagiati negli Stati Uniti, invece, è salito a 869.172.

«Non sono d'accordo» con il super esperto Anthony Fauci sul fatto che gli Stati Uniti sono ancora indietro sui test per il coronavirus. Lo afferma Donald Trump, ribadendo che molti paesi al mondo «vogliono i nostri test. Siamo coloro che ne stanno facendo di più».

Iniettare disinfettante e prendere il sole. Questa, secondo il presidente americano Donald Trump, una possibile strategia per contrastare il Covid-19. «Vedo che il disinfettante lo distrugge in un minuto. Un minuto. Non c'è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo? Sarebbe interessante verificarlo», ha detto Trump nel corso del breafing quotidiano sul Covid-19. Invitando gli americani a «prendere il sole», Trump ha quindi suggerito l'uso di raggi ultravioletti per contrastare il coronavirus, facendo riferimento a uno studio secondo il quale il Covid-19 sparirebbe più velocemente alla luce del sole e ad alte temperature. «Non sono un dottore», ha aggiunto il presente Usa, affermando che «sono qui per illustrare delle idee».

Il primo ministro britannico Boris Johnson potrebbe tornare al lavoro lunedì. Lo sostiene il quotidiano Telegraph, spiegando l'intenzione di Johnson di rientrare al Numero 10 di Downing Street per «riprendere il controllo della crisi causata dal coronavirus». Il giornale sostiene anche che il premier avrebbe detto ai suoi collaboratori di organizzare incontri individuali con i ministri di governo la prossima settimana. «Non è il tipo di persona che resta con le mani in mano.

Veramente ha già iniziato a lavorare a pieno ritmo la scorsa settimana», ha detto una fonte citata dal Telegraph. «Il fatto che abbia avuto una conversazione telefonica con la Regina mercoledì sera indica che si sente in grado di lavorare», ha aggiunto. Ieri un portavoce di Downing Street, riferendo che il premier è ancora in convalescenza dopo il contagio da coronavirus che lo ha costretto al ricovero ospedaliero, ha detto che non è possibile «dare una data» per il ritorno di Johnson alla piena attività.

La Tunisia registra altri 9 nuovi contagi da coronavirus, che portano a 918 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo rende noto in un comunicato il ministero della Sanità di Tunisi precisando che i decessi ufficiali rimangono 38 mentre in aumento risultano i guariti, 190. I pazienti in rianimazione sono 32, 93 i ricoverati presso le apposite strutture ospedaliere.

Droni per garantire il lockdown. La Tunisia mette in campo anche i droni per contribuire al rispetto del lockdown generale in vigore fino al 3 maggio prossimo. Il ministero della Salute di Tunisi ha ricevuto dal gruppo Telnet quattro droni dotati di sensori di temperatura e altoparlanti come parte del rafforzamento dei mezzi logistici del dicastero contro la diffusione del coronavirus. Questi droni, si legge in una nota, consentono di agire su larga scala per misurare la temperatura dei cittadini in un'area di 7 km e possono lanciare messaggi acustici per informare i cittadini dei rischi della pandemia. La cerimonia di consegna dei droni si è svolta presso la sede del ministero, in presenza del ministro Abdellatif Mekki e dell'amministratore delegato del gruppo Telnet, Mohamed Frikha.

