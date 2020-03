Coronavirus, diretta: Trump: «Se al massimo 100mila morti avremmo fatto un buon lavoro»

Se le vittime causate dal coronavirus negli Stati Uniti non supereranno 100mila «potremo dire di aver fatto un lavoro molto buono». Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, nel corso del briefing della task force statunitense contro il coronavirus. Trump ha quindi annunciato la proroga di un mese delle misure messe in campo dall'Amministrazione per contenere la propagazione del Covid-19 nel Paese.

Già 34mila le vittime nel mondo

I decessi provocati dal coronavirus nel mondo hanno superato quota 34mila su un totale di oltre 723mila casi: lo riporta l'ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University. Le persone finora guarite sono 151.991. I casi di contagio sono 723.328 ed i decessi 34.005, indica l'università americana.

In Usa picco tra due settimane

Dovrebbe arrivare tra «due settimane» il picco dei decessi causato dalla pandemia di coronavirus negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, nel corso del briefing della task force statunitense contro il coronavirus. «Niente sarebbe peggio di dichiarare vittoria prima di raggiungerla. Sarebbe la sconfitta più grande di tutte», ha aggiunto Trump sottolineando che «possiamo aspettarci che entro il primo giugno saremo sulla buona strada per il recupero».

Trump: aiuti a Spagna e Italia

Gli Stati Uniti «stanno aiutando molto» l'Italia e la Spagna. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, nel corso del briefing della task force statunitense contro il coronavirus. Trump ha spiegato che «stiamo inviando loro delle cose, di cui noi non abbiamo bisogno» e «li stiamo aiutando anche in termini monetari».



In Cina città Jiaxing emette buoni per rirpesa consumi

La città di Jiaxing, nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, ha annunciato un piano di emissione di buoni del valore di 200 milioni di yuan (circa 28,2 milioni di dollari) per aumentare i consumi colpiti duramente dall'epidemia di coronavirus. A partire dalle 20:00 di domenica, i residenti di Jiaxing potranno usufruire dei buoni su un conto pubblico WeChat in sei turni fino alla fine di aprile.

EasyJet mette a terra tutta la flotta

EasyJet ha, oggi, messo a terra la sua intera flotta di aerei a seguito delle restrizioni di viaggio - senza precedenti - imposte dai Governi in risposta alla pandemia del Coronavirus e dell'implementazione di regimi di confinamento in molti Paesi europei. Negli ultimi giorni - si legge in una nota - la compagnia ha lavorato alacremente per il rimpatrio di numerosi passeggeri, operando oltre 650 voli di rimpatrio e riportando a casa più di 45.000 persone. Gli ultimi voli di rimpatrio sono stati effettuati ieri.

Cina, 30 casi importati e uno interno

La Cina ha registrato domenica 31 nuovi casi di contagi da coronavirus, di cui 30 importati e uno interno nella provincia del Gansu. La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha reso noto che i decessi sono saliti a 3.304 con i 4 nuovi casi riferibili all'Hubei, la provincia epicentro della pandemia. I contagi di ritorno sono adesso 723, di cui 93 risoltisi con la guarigione e 630 sotto trattamento ospedaliero (19 i casi gravi). Le infezioni sono 81.470 nel complesso, di cui 2.396 sono pazienti in cura e 75.770 guariti. (ANSA).

Settecento europei, di cui 16 italiani, lasciano il Guatemala

Un gruppo di 16 turisti e uomini d'affari italiani si sono imbarcati ieri, insieme con numerosi altri cittadini di differenti Paesi d'Europa, su un volo charter organizzato dall'ambasciata tedesca e dalla rappresentanza dell'Unione Europea in Guatemala. Lo riferisce il quotidiano Prensa Libre. Il velivolo, parcheggiato nell'aeroporto internazionale La Aurora di Città del Guatemala - ha aggiunto il giornale - ha accolto a bordo circa 250 persone prima di decollare. L'ambasciatore tedesco Harlad Klein ha voluto salutare personalmente tutti i passeggeri in partenza - un terzo di un gruppo di circa 700 che devono lasciare il Guatemala - augurando loro buon rientro nei rispettivi Paesi d'Europa. Oggi e mercoledì, si è appreso infine da fonte diplomatica, lasceranno il territorio guatemalteco altri due voli speciali che riporteranno nel Vecchio Continente alcune centinaia di cittadini europei.

Quarantena prolungata in Argentina fino al 14 aprile

Il presidente argentino Alberto Fernández ha annunciato ieri sera che la quarantena in atto nel Paese si estenderà fino al prossimo 12 aprile compreso. In un messaggio rivolto alla popolazione e diffuso dalla residenza presidenziale di Olivos, dopo una giornata di incontri con esperti e amministratori locali, Fernández ha detto di «essere molto contento» per come «ci siamo comportati come società» nella prima fase dell'isolamento sociale, preventivo e obbligatorio. Il capo dello Stato ha quindi confermato che il provvedimento sarà in vigore fino a tutta la Settimana Santa, sottolineando che con esso si sta «guadagnando tempo» e assicurando che «stiamo sfruttando questa situazione molto bene», in un clima di «guerra contro un esercito invisibile che ci attacca in luoghi dove a volte non lo aspettiamo». Infine Fernández ha ricordato che l'Argentina è stata scelta dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) fra i dieci Paesi che proveranno un vaccino, cosa che implica «un riconoscimento nei nostri confronti da parte della comunità internazionale». Secondo le ultime statistiche rese note dalle autorità sanitarie, in Argentina i contagiati hanno raggiunto quota 820, di cui 20 sono morti.

Corea del Sud, scendono i casi

La Corea del Sud ha avuto domenica 78 contagi da coronavirus, meno dei 105 di sabato, quando sono stati motivo di preoccupazione i focolai a Seul (16 casi legati a una chiesa), le aree limitrofe e le infezioni importate per le quali è stata disposta la quarantena di 14 giorni a tutti gli arrivi nel Paese. Il Korea Centers for Disease Control and Prevention ha reso noto che i decessi sono saliti a 158 (+6). Le infezioni sono salite a 9.661, di cui 4.275 casi sotto cure mediche e 5.228 dimessi dagli ospedali, con un tasso di guarigione al 54%.

Ancora 800 italiani bloccati in Australia

È rapidamente cresciuto negli ultimi giorni il numero di italiani, per lo più giovani - oltre 800 secondo le stime - in contatto con le istituzioni diplomatiche italiane in Australia per cercare di rientrare in patria. Lo riferiscono oggi i bisettimanali in lingua italiana Il Globo di Melbourne e La Fiamma di Sydney, sottolineando che è difficile avere idea della cifra effettiva, «poiché sta dando i suoi frutti il lavoro dei consolati che in questo giorni stanno assistendo i connazionali a imbarcarsi su qualcuno dei pochissimi voli disponibili». Grazie anche alla collaborazione della Qatar Airways, le autorità italiane stanno riuscendo a far imbarcare le persone con esigenze maggiori, come i minori non accompagnati che erano in Australia per esperienze di studio, i cittadini italiani disabili e gli anziani venuti in Australia per motivi turistici.

Una volta risolte queste emergenze, ci si potrà dedicare anche agli altri casi, sempre più numerosi, a quanto indicano fonti consolari. La buona notizia è che sta prospettando sconti sui voli di aprile la compagnia aerea del Qatar, rimasta una delle poche a volare sull'Australia oltre a permettere il collegamento su Roma, Milano e Venezia, sempre utilizzando scali in Europa ancora aperti. Rimane tuttavia il rischio che i voli possano essere cancellati all'ultimo momento, con l'incertezza sulla possibilità di ottenere il rimborso dei biglietti. Resta la speranza che da Roma si decida di apprestare un volo in collaborazione con l'Alitalia, se i numeri di chi cerca di tornare in Italia dovessero confermarsi. A chiedere di agire in questo senso anche il comunicato rilasciato dai presidenti dei Comites dei vari stati d'Australia, riunitisi nei giorni scorsi con la presenza del senatore Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione estera comprendente l'Australia.

