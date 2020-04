Coronavirus diretta. Oltre 1.2 mlioni di contagi nel mondo. Usa: in 430mila dalla Cina dopo la stretta di Trump

I casi di coronavirus nel mondo hanno superato quota 1,2 milioni, mentre il numero dei morti si avvia velocemente verso la soglia dei 65.000: lo rende noto la Johns Hopkins University. Nel suo ultimo bollettino l'università americana specifica che i contagi sono ora 1.203.099, i decessi 64.774 ed il numero dei guariti 246.893.

Superati i 1.000 casi di coronavirus in Nuova Zelanda. Ad annunciarlo è il ministero della Sanità. Nel paese ci sono 1.039 casi, un dato in crescita di 89 unità rispetto al giorno precedente. Per ora si è registrato una sola vittima. Il direttore generale della Sanità della Nuova Zelanda, Ashley Bloomfield, ha dichiarato che in una conferenza stampa 156 pazienti sono guariti. Il più grande focolaio in Nuova Zelanda è stato registrato in una scuola di Auckland dove si sono registrati 66 casi positivi.

In Usa 430mila persone giunte da Cina con voli diretti in ultimi 2 mesi Da quando l'emergenza coronavirus è esplosa almeno 430.000 persone sono giunte negli Usa su voli diretti dalla Cina, 40.000 negli ultimi 2 mesi, dopo che Trump ha varato la stretta sui viaggi. Lo riporta il New York Times, secondo cui i passeggeri sono di nazionalità diverse e sbarcati a Los Angeles, San Francisco, New York, Newark Chicago, Seattle e Detroit. In migliaia sono arrivati da Wuhan e molti voli sono continuati fino alla scorsa settimana da Pechino a Los Angeles, San Francisco e New York, con passeggeri esenti dal divieto di ingresso negli Usa.

Trump: guarderò messa di Pasqua su laptop. «Potrei guardare la messa della domenica di Pasqua sul mio laptop»: lo ha detto il presidente americano Donald Trump, dopo che il vicepresidente Mike Pence ha invitato a «pregare per la salute del personale sanitario» durante il briefing della task force anticoronavirus della Casa Bianca. «Com'è triste che la domenica delle Palme e la domenica di Pasqua la gente deve guardare la messa sui propri laptop, sui computer di casa», ha detto Trump. Il tycoon ha quindi ammesso di aver pensato nei giorni scorsi di allentare a livello nazionale le norme anticoronavirus, a partire da quelle legate al restare a casa, per permettere alla gente di recarsi alle funzioni religiose in un periodo così importante per i credenti. «Ma poi - ha aggiunto - qualcuno ha detto: 'davvero vogliamo correre il rischio di rovinate tutto dopo che abbiamo fatto così benè».

Sale a 300 mila il numero dei casi confermati di Coronavirus negli Stati Uniti. Il bilancio delle vittime è salito ad oltre 8 mila. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha avvertito durante un briefing alla Casa Bianche che «ci aspettano le settimane più difficili per il paese». Nel corso del briefing, Trump ha sottolineato che «sfortunatamente ci saranno anche altri decessi» legati al Covid-19 ma che prima o poi «dobbiamo riaprire il nostro paese» e tornare presto al lavoro.

In Svizzera non è stato ancora raggiunto il picco delle infezioni e per questo bisogna continuare a rispettare le direttive per proteggersi. Lo ha dichiarato Daniel Koch, delegato dell'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) per il Covid-19, esortando una volta di più le persone a limitare gli spostamenti. Commentando, nel corso di una conferenza stampa, le cifre odierne sulle infezioni - 20.278 (+975 rispetto a venerdì) casi confermati e 540 decessi (+56) - Koch ha parlato di un aumento costante, benché non eccessivo, invitando una volta di più la popolazione a un rinnovato senso di responsabilità, soprattutto per proteggere gli anziani (93% dei decessi, per una media di età di 83 anni, il 97% con patologie pregresse).

Pur non potendo snocciolare cifre precise, Koch ha poi aggiunto che il 2,6% del personale sanitario è stato colpito dal coronavirus, «una piccola percentuale» secondo lo specialista che dimostra che le misure di protezione funzionano. Per quanto attiene ai potenziali casi di positività al virus, dalla settimana prossima sarà possibile incominciare a fare le primi analisi sui dati raccolti dal sistema «sentinella», ha spiegato Koch, rifiutandosi però di fornire adesso una stima al riguardo.

La Libia registra altri 7 nuovi casi di coronavirus che portano il totale dei contagi confermati a 18. Lo rende noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina Facebook. Finora nel Paese nordafricano il virus ha provocato un morto.

Il numero di casi testati positivi per Covid-19 ha raggiunto 337 in Afghanistan. Ad annunciarlo è il portavoce del ministero della sanità pubblica Wahidullah Mayar. Secondo Mayar, 38 nuovi casi positivi, tra cui 10 a Kabul affetti da Covid-19, sono stati confermati nel paese nelle ultime 24 ore, portando il numero a 337. Sette pazienti sono morti a causa del virus dallo scoppio dell'epidemia nel paese a metà febbraio, e altri 12 sono guariti, ha aggiunto.

Il Brasile ha registrato 1.222 nuovi casi di coronavirus in un solo giorno, portando il numero dei contagiati oltre 10.000, mentre ha confermato altri 73 decessi, facendo salire il bilancio delle vittime a 432. A renderlo noto il ministero della salute, secondo il quale il numero di casi positivi di Covid-19 ha raggiunto 10.278. Il Brasile si consolida così come il paese latinoamericano attualmente più colpito dalla pandemia. Finora, solo due stati non hanno confermato i casi di coronavirus, Acre e Tocantins, mentre San Paolo continua a essere lo stato con il maggior numero di infezioni, con 4.466 casi confermati e 260 decessi, seguito da Rio de Jainero. La gestione dell'emergenza del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, in questa situazione è stata molto criticata. Questo venerdì, l'Associazione brasiliana giuristi per la democrazia (Abjd) ha denunciato il presidente dinanzi al Tribunale penale internazionale dell'Aia per i crimini contro l'umanità a causa dalla sua «irresponsabile» risposta alla pandemia di coronavirus.

