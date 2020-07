Coronavirus, diretta, Usa: oltre 60 mila casi in un giorno

Coronavirus, diretta, Usa: sono oltre 60 mila casi in un giorno. E si tratta di un nuovo triste primato di contagio negli Stati Uniti, con 60.209 nelle ultime 24 ore secondo i dati della Johns Hopkins University. In totale i casi di contagio in Usa sono oramai quasi tre milioni: 2.991.351. Le vittime dall'inizio della pandemia sono 131.362.

Virus, dal Bangladesh con test falsi. ​Caccia a 600 positivi introvabili

Coronavirus, gli Stati Uniti escono dall'Oms: la notifica di Trump al Congresso





Brasile, altri 1.254 decessi e 45.305 contagi

coronavirus: lo rendono noto il Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass) e il ministero della Sanità brasiliano. In base ai nuovi dati, nelle ultime 24 ore ci sono stati ulteriori 45.305 contagi e 1.254 decessi. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia è così salito a 66.741. Il tasso di letalità (ovvero la percentuale di decessi rispetto al numero di malati) è pari al 4% e quello di mortalità di 31,8 persone ogni 100 mila abitanti. Il Brasile ha raggiunto questo martedì 1.668.589 casi confermati di: lo rendono noto il Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass) e il ministero della Sanità brasiliano. In base ai nuovi dati, nelle ultime 24 ore ci sono stati ulteriori 45.305 contagi e 1.254 decessi. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia è così salito a 66.741. Il tasso di letalità (ovvero la percentuale di decessi rispetto al numero di malati) è pari al 4% e quello di mortalità di 31,8 persone ogni 100 mila abitanti.

America latina supera i tre milioni di casi

America Latina e Caraibi si confermano nuovo epicentro della pandemia di Coronavirus, con oltre tre milioni di contagi accertati, cifra sfiorata anche negli Stati Uniti, che oggi registrano un nuovo record giornaliero con 60 mila infezioni in 24 ore. Positivo al test il presidente brasiliano Bolsonaro. Paesi come India e Iran fronteggiano a fatica un virus nel pieno del suo vigore.

Ultimo aggiornamento: 07:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA