Istria e Quarnero Covid-free da 15 giorni, dall'11 maggio riaprono hotel e campeggi

Istria e nella regione di Fiume e del Quarnero non si registrano nuovi casi di PAZIN - Nell'e nella regione di Fiume e delnon si registrano nuovi casi di coronavirus da ormai 15 giorni. Negli ultimi tre giorni, tutti i tamponi eseguiti - un centinaio - hanno dato risultato negativo. Secondo i dati ufficiali,

Ultimo aggiornamento: 18:16

oggi 7 maggio, in tutta l'Istria sono rimaste in tutto una ventina di persone non ancora dichiarate guarite.A partire dall'11 maggio, il governo croato ha dato a hotel e campeggi licenza di riaprire.