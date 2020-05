Cane robot in giro per Singapore: vigila sul distanziamento sociale

A Singapore, dove le regole sono fatte per essere rispettate, e dove è vietato persino fumare, masticare gomme o bere alcolici per strada, non si transige in questioni vitali come il distanziamento sociale, in epoca di pandemia. Da venerdì scorso, un robot è stato arruolato per controllare che non ci siano assembramenti nel parco di Bishan-Ang Mo Kio.

Il robot, di nome Spot - informa il giornale The Strait Times - fa parte di un progetto pilota governativo: se passerà l'esame sarà impiegato in tutti i parchi della ex colonia britannica.

Spot avverte i visitatori a osservare le misure di distanziamento, ed è dotato di telecamere per valutare se la corretta lontananza tra le persone, e misurare il loro numero nell'area. Per ora, sembra comunque che Spot non sia stato abilitato a riconoscere singoli cittadini, e che non conservi i dati personali.

Nell'ambito della sperimentazione in corso, Spot perlustrerà un'area di tre chilometri del parco, nelle ore di punta, la mattina e la sera.

Il robot, simile a un cane domestico, ma abbastanza inquietante a vedersi, è stato sviluppato dalla compagnia americana Boston Dynamics: risulta essere molto più efficiente di altri prototipi nell'aggirare ostacoli, e quindi è adatto ad essere impiegato su diversi terreni. Grazie ai sensori, riesce ad evitare collisioni con oggetti o persone, quando si trova a un metro di distanza.

Ultimo aggiornamento: 15:35

