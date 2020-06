Coronavirus Brasile, 35 mila nuovi contagi in 24 ore: è il giorno più nero

In Brasile continua a correre l'epidemia di coronavirus, con un nuovo record di nuovi contagi in 24 ore, quasi 35mila (34.918). Il totale è ora di oltre 920mila e la velocità del contagio non mostra segni di attenuazione, tanto che probabilmente si dovrebbe arrivare al milione entro la settimana. Le nuove vittime sono quasi 1.300, per un totale che supera le 45mila. Lo riferisce la Bbc, citando gli ultimi dati.

Virus, allarme Cina: Pechino chiude tutte le scuole. Il livello di allerta passa da tre a due

I casi di coronavirus nel mondo hanno superato gli otto milioni, mentre le vittime sono quasi 437mila vittime. È quanto emerge dall'ultimo calcolo fatto dalla Johns Hopkins University, secondo cui i contagi sono 8.034.461: il Paese con più casi al mondo sono gli Stati Uniti, con 2.114.026 contagi, seguiti dal Brasile (888.271) e dalla Russia (536.484). Quanto alle vittime, in tutto il mondo sono 436.899: anche in questo caso gli Stati Uniti guidano la classifica con 116.127 decessi, seguiti dal Brasile (43.959) e dal Regno Unito (41.821).



