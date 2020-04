L'Olanda: «No ai coronabond, sì Mes con condizioni». Di Maio: «Accordo rapido o crolliamo tutti»

L'Olanda ribadisce il suo no agli eurobond e il sostegno al Mes con condizioni. Mentre il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, anche lui favorevole al Mes, propone di «approvare anche il meccanismo Sure (anti-disoccupazione) e di dire sì al fondo della Bei». Poi, invita a definire «un grande piano per la ripresa». La presidente della Commissione Ursula von der Leyen rende noto che l'Europa riserva 15miliardi di euro per aiutare i partner nel mondo a combattere il coronavirus, in particolare l'Africa «che potrebbe affrontare gli stessi problemi dell'Europa in qualche settimana».

Di Maio: accordo Ue in tempi rapidi. «Penso che sia interesse di tutti, con una crisi di questa portata, trovare in tempi rapidi un accordo che garantisca il futuro di tutta l'Europa. Perché qui non si tratta di singoli paesi, ma come ho già detto: se cade uno cadono tutti. E ripeto che non ci interessano i nomi degli strumenti da usare, ma arrivare a una soluzione che sia soddisfacente per il popolo italiano e per quello europeo». Lo scrive Luigi Di Maio su Fb mentre è in corso l'Eurogruppo in videoconferenza.

Ultimo aggiornamento: 17:40

