L'equipaggio di un volo della Cathay Pacific ha visto il 29 novembre scorso il missile balistico intercontinentale lanciato dalla Corea del Nord mentre rientrava nell'atmosfera: lo scrive la Bbc online. La notizia è stata confermata alla tv inglese dalla stessa compagnia aerea.La Cathay Pacific ha aggiunto che, al momento, non è in programma alcuna modifica delle rotte dei propri aerei. Secondo il South China Morning Post l'equipaggio dell'aereo ha visto il missile «esplodere» a una distanza ravvicinata. Il 29 novembre la Corea del Nord ha testato con successo il missile 'Hwasong-15' che è caduto nelle acque del Giappone e che, secondo gli esperti, potrebbe avere una gittata da 13.000 chilometri, un dato che potrebbe porre gli Usa nel mirino di Pyongyang.«Il 29 novembre, l’equipaggio del volo CX893 ha segnalato di aver avvistato quello che si sospetta fosse il rientro del recente missile test della Corea del Nord. Nonostante il volo fosse lontano dal luogo dell’avvenimento, l’equipaggio lo ha segnalato, come da procedura, all’autorità per il controllo aereo giapponese. L’operatività è rimasta normale e non ha subito conseguenze», ha fatto sapere Cathay pacific in una nota.Stando al South China Morning Post, il manager generale delle operazioni della Cathay, Mark Hoey, avrebbe riferito al proprio staff nei giorni scorsi che l'equipaggio dell'aereo CX893 ha avvertito: «State in guardia, abbiamo assistito all'esplosione del missile nordcoreano precipitato vicino alla nostra attuale posizione». Anche due velivoli sudcoreani partiti da Seul per gli Stati Uniti avrebbero visto il lancio.«Siamo in contatto con le autorità competenti e con altre compagnie aeree. Al momento, nessuno sta modificando rotte o parametri operativi», ha precisato ancora Cathay.