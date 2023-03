Corea del Nord, torture e aborti forzati nelle carceri di regime. «Orrori paragonabili ai gulag sovietici»

Nella migliore delle ipotesi si è costretti a mangiare scarafaggi per sfamarsi, nella peggiore si viene picchiati a morte o costrette ad abortire contro la propria volontà. Nel mezzo, può capitare di tutto: stupri, torture, lavori forzati, maltrattamenti di ogni tipo.

Abusi che si verificano ogni giorno nell'inferno delle carceri nordcoreane, secondo un nuovo rapporto di indagine pubblicato dalla no-profit "Korea Future", che da anni è impegnata nel denunciare i «sistematici e diffusi» casi di violazione dei diritti umani nel Paese. Episodi che non cessano di verificarsi, nonostante dieci anni fa le Nazioni Unite abbiano istituito una commissione d'inchiesta a riguardo.

La no-profit ha intervistato centinaia di sopravvissuti, testimoni e autori di abusi che sono fuggiti dal paese. E poi ha esaminato documenti ufficiali, immagini di satellite, perfino modellini digitali di strutture penitenziarie, per tracciare un quadro della vita all'interno delle prigioni della Repubblica Popolare: più di mille sono i casi di tortura documentati, oltre un centinaio soltanto quelli relativi alle esecuzioni sommarie. Triste destino di molti oppositori del regime, dichiarati o presunti tali.

La Corea del Nord spesso e volentieri risponde alle accuse di violazione dei diritti umani sostenendo che facciano parte di presunte campagne diffamatorie orchestrate dagli Stati Uniti contro l'interesse nazionale. È accaduto appena una settimana fa, al termine dell'ultima riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu.

I testimoni degli abusi: «Non mi sentivo più nemmeno un essere umano»

Gli investigatori di Korea Future sostengono che molti detenuti sono stati così "disumanizzati" dai maltrattamenti e gli abusi, da iniziare addirittura a credere di meritarseli.

Una di loro, che ha trascorso circa un anno dietro le sbarre di un carcere nordcoreano, ha paragonato il suo trattamento in carcere a quello di un animale: «Era come se fossimo conigli in gabbia», ha raccontato la sopravvissuta alla Cnn. L'emittente britannica ha evitato di rivelare il suo nome, dato che in Corea del Nord le famiglie dei "disertori del regime" possono essere facilmente perseguitate dalle autorità.

La cella, condivisa con un'altra detenuta, era grandenon più di due metri quadrati: «Dormivamo a zig-zag e i piedi di un'altra persona mi toccavano le spalle - “In cella non potevamo muoverci: dovevamo sederci con le mani lungo i fianchi e guardare in basso. Non potevamo neanche parlare. Si sentiva solo il respiro delle persone».

L'ex detenuta ha raccontato che in prigione si mangiava soltanto mais mescolato con crusca di riso, un miscuglio usato spesso come mangime per animali: «Quando avevo finito di mangiare, posavo il cucchiaio. E avevo ancora fame. C'era poco nutrimento, quindi non ci si sentiva mai sazi».

Nelle carceri coreane non è raro, infatti, secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte da Korea Future, che i detenuti si ritrovino costretti a ingurgitare insetti trovati in giro. Tutto pur di alleviare i morsi spietati della fame.

La testimone ha trascorso poco più di un anno, in carcere, dal 2015 al 2016: «Assomigliavo a uno scheletro. Quando mi hanno rilasciata sembrava come se fossi in punto di morte - e ha aggiunto - Non mi sentivo più un essere umano. Ho pensato spesso, durante la detenzione, che sarebbe stato meglio morire, se avessi dovuto continuare a vivere in quel modo».

RT UNHumanRights: RT UN_SPExperts: #NorthKorea: “I am concerned that public executions seem to be still happening. People continue to live in fear and of being sent to kwanliso" – tojeaquintana concludes visit to Seoul and regrets that he did not see any… pic.twitter.com/a1JCOUUM1d — Mr McGrath (@MrBMcGrath) June 21, 2019

Campi di prigionia dei dissidenti politici

La Corea del Nord da anni finisce nel mirino di denunce per torture e abusi nei campi di prigionia politici noti come “Kwalliso” (di cui sono rarissime le fotografie scattate anche solo dall'esterno), da parte della comunità internazionale.

Una storica indagine delle Nazioni Unite nel 2014 ha scoperto che Pyongyang stava usando impiegava questo tipo di campi, simili ai lager sovietici, per tenere sotto controllo il dissenso. Si stimava, in particolare, che vi fossero detenute fino a 120mila persone. A migliaia, quelle che morivano per le "indicibili atrocità".

«Paragonabile a quello dei Gulag sovietici, il sistema penale nordcoreano non cerca di riabilitare i detenuti in strutture sicure, né garantisce i loro diritti umani. Il suo scopo non è neppure diminuire la recidiva e aumentare la sicurezza pubblica, bensì isolare dal resto della società le persone il cui comportamento si pone in conflitto con l’autorità di Kim Jong-Un - afferma il rapporto di Korea Future - I detenuti vengono quindi rieducati attraverso il lavoro forzato, l'istruzione ideologica e la brutalità punitiva, allo scopo di costringerli all'obbedienza e alla lealtà incondizionate verso il Leader Supremo».