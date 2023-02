Corea del Nord lancia due missili balistici, tensione con gli Stati Uniti. La sfida della sorella di Kim. L'Onu: «Forte condanna»

La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici nelle acque al largo della costa orientale della penisola coreana. Il ministero della Difesa giapponese ha affermato che i funzionari stanno ancora analizzando i dati, ma ha stimato che entrambi i missili siano stati lanciati intorno alle 7:00 ora locale di lunedì e siano caduti nel Mar del Giappone «a est della penisola coreana, al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone». La Corea del Nord ha riconosciuto l'incidente, definendola una «super-large multiple rocket launcher exercise», che altro non è che un'esercitazione con dei lanciarazzi speciali, un mezzo di attacco nucleare tattico». Il paese ha affermato che l'esercitazione è stata una risposta alle forze aeree combinate degli Stati Uniti e della Corea del Sud.

Le esercitazioni tra Usa e Corea del Sud

Entrambi i paesi hanno condotto un addestramento aereo congiunto domenica appena dopo che la Corea del Nord ha avvertito venerdì di «forti risposte senza precedenti» se fossero state condotte esercitazioni militari. I bombardieri strategici B-1B dell'aeronautica americana sono stati schierati nella penisola coreana con l'assistenza di F-35A, F-15K e F-16 delle forze aeree sudcoreane e statunitensi.

Washington e Seoul dovrebbero anche tenere esercitazioni nucleari questa settimana, ha detto venerdì il ministero della Difesa sudcoreano. Gli alleati prevedono di tenere ulteriori esercitazioni militari il mese prossimo nella penisola coreana.

Il ministero della Difesa giapponese ha registrato che il primo missile è stato lanciato intorno alle 6:59 ora locale e ha volato per circa 400 km (248 miglia) a un'altitudine massima di circa 100 km (62 miglia). Il secondo missile è stato lanciato intorno alle 7:10 ora locale a un'altitudine massima di circa 50 km (31 miglia).

La Guardia costiera giapponese ha dichiarato in una precedente dichiarazione sul proprio sito web ufficiale che la Corea del Nord ha lanciato tre sospetti missili balistici, tuttavia, i capi di stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno affermato che sono stati rilevati solo due missili balistici a corto raggio.

La guardia costiera giapponese ha emesso un avviso alle navi lunedì mattina ora locale e ha consigliato di «tenere d'occhio ulteriori informazioni». L'agenzia ha anche detto alle navi di stare lontano dalla caduta di oggetti e di segnalare eventuali avvistamenti alla guardia costiera.

La sfida della sorella di Kim

Kim Yo Jong, la sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un e uno dei massimi funzionari del paese, ha rilasciato una dichiarazione lunedì nel periodo del sospetto lancio del missile. Kim ha affermato nella dichiarazione, che è stata pubblicata su KCNA, che la Corea del Nord ha «tecnologia e capacità soddisfacenti» per il rientro dei missili e ora non resta che «concentrarsi sull'aumento del numero delle forze. Invece di dubitare o preoccuparsi delle tecnologie di altre persone, sarebbe meglio pensare più a fondo alle contromisure per difendersi», ha detto Kim.

Ha anche affermato che se la Corea del Nord considerasse una minaccia la presenza delle forze statunitensi nella regione, prenderebbe «misure corrispondenti» e ha aggiunto che «la frequenza dell'utilizzo dell'Oceano Pacifico come nostro poligono di tiro dipende dalla natura delle forze armate statunitensi azioni militari».