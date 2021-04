Corea del Nord, Kim Jong-un si prepara a testare un nuovo missile marino

Kim Jong-un, guida suprema della Repubblica Popolare Democratica di Corea, è pronto a lanciare un missile balistico sottomarino da un nuovo sommergibile in grado di trasportarne almeno tre e valuta il momento giusto per svelare i suoi ultimi prodotti militari: la prima data importante in calendario è quella del prossimo 15 aprile, la festività solenne di Pyongyang dedicata al 109/mo anniversario della nascita del 'presidente eternò Kim Il-sung, fondatore dello Stato e nonno dell'attuale leader Kim Jong-un. L'agenzia Yonhap, citando funzionari anonimi di Seul, ha riferito che Corea del Sud e Usa credono che il Nord abbia finito di costruire il sottomarino, rivelato ufficialmente nel 2019, con i media del Nord che hanno rilasciato una fotografia in cui il leader Kim Jong-un lo ispezionava.

«La Corea del Nord potrebbe testare un missile balistico da quel sottomarino dopo la sua cerimonia di lancio», hanno detto i funzionari. Si ritiene che Pyongyang abbia lavorato al modello modificato della classe Romeo di era sovietica, costruito presso il cantiere navale di Sinpo, la città portuale sulla costa orientale che ospita la flotta di sottomarini del Nord. La Corea del Nord sta anche costruendo un sottomarino più grande, da 3.000 tonnellate, che potrebbe trasportare i missili balistici più avanzati, quali i Pukguksong-4 e Pukguksong-5 rivelati, rispettivamente, nel 2020 e nel 2021 durante una parata militare e una riunione chiave del Partito dei Lavoratori del partito. Il Pukguksong-3, invece, è stato testato a ottobre del 2019.

Giovedì, il sito web 38 North ha affermato che, sulla base delle immagini satellitari esaminate, la Corea del Nord potrebbe prepararsi al varo di un nuovo sottomarino con missili balistici o condurre un test di vettori da sottomarino, anche nell'ambito di attività di «manutenzione generale». Lo Stato eremita ha testato il suo primo missile balistico lanciato da un sottomarino nel 2015, con Kim che supervisionò le operazioni, mentre l'ultima prova di lancio sottomarino del Pukguksong-3 risale al 2019.