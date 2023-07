Corano bruciato in Svezia, anche Papa Francesco attacca: «La libertà di espressione non va usata come scusa per offendere gli altri»

Anche il Vaticano condanna il rogo del Corano in Svezia. Papa Francesco lo «respinge» e lo «condanna» «La libertà di espressione - spiega il Pontefice in un'intervista a Hamad Al Kaabi pubblicata sul giornale degli Emirati Arabi Uniti 'Al-Ittihad' dicendosi indignato - non dovrebbe essere usata come scusa per offendere gli altri». «La nostra missione - sottolinea - è trasformare il senso religioso in cooperazione, fratellanza e atti concreti di bene».