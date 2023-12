Cop28, accordo storico: «Abbandonare i combustibili fossili, entro il 2050 emissioni azzerate»

Cop28, accordo storico: abbandonare i combustibili fossili, entro il 2050 la neutralità dal carbonio. Quindi emissioni azzerate. «Abbiamo le basi per la trasformazione».

Cop28, nella nuova bozza salta l'uscita dai combustibili fossili. ​Il presidente Al Jaber: «Ancora molto da fare»

«La decisione di “transitare” dai combustibili fossili e un momento significativo. Dopo tre decenni di negoziati sul clima delle Nazioni Unite, i Paesi hanno finalmente spostato l’attenzione sui combustibili fossili inquinanti che causano la crisi climatica. Questo risultato deve segnare l’inizio della fine dell’era dei combustibili fossili». Lo afferma Manuel Pulgar-Vidal, responsabile globale del clima e dell’energia del Wwf e presidente della Cop20 in merito all’accordo raggiunto alla Cop28.

LE REAZIONI

La Cop28 è «una ragione per essere ottimisti in mondo di conflitti, in Ucraina e in Medio Oriente», «è uno straordinario risultato» anche perché «era complicato mettere insieme» tutte le istanze e «ottenere il consenso». Lo ha detto l'inviato Usa per il clima John Kerry. «Che vi piaccia o no, l’eliminazione dei combustibili fossili e inevitabile. Speriamo che non arrivi troppo tardi». Lo scrive su X il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in merito all’accordo raggiunto. «Fatto!!! L'accordo dimostra che Parigi offre risultati e che possiamo andare oltre!». Lo ha postato su X Teresa Ribera, vice presidente della Spagna, Paese che ha la presidenza di turno della Ue dopo l'approvazione della Cop28 del Global Stocktake alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Dubai. Nel post il video degli applausi che hanno accolto l'approvazione dell'accordo.

L'ITALIA

«L'intesa raggiunta a Dubai tiene conto di tutti gli aspetti più rilevanti dell'accordo di Parigi e delle istanze, profondamente diverse tra loro, dei vari Stati, che tuttavia riconoscono un terreno e un obiettivo comune, con la guida della scienza. Per questo, riteniamo il compromesso raggiunto come bilanciato e accettabile per questa fase storica, caratterizzata da forti tensioni internazionali che pesano sul processo di transizione. L'Italia, nella cornice dell'impegno europeo, è stata impegnata e determinata fino all'ultimo per il miglior risultato possibile». Così il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, commenta l'accord.