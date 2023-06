Il paradosso delle inondazioni dopo la distruzione della diga di Kakhovka è che potrebbe aiutare la controffensiva ucraina. Le posizioni russe sulla sponda inferiore del Dnipro sono allagate e l'inondazione non durerà a lungo: per questo, tra poco più di una settimana, l'acqua si ritirerà e a quel punto il fiume potrebbe diventare meno profondo rispetto a prima dell'esplosione, aiutando le forze di Kiev ad attraversarlo. Le truppe russe hanno passato diversi mesi a fortificare le loro posizioni con fossati anticarro, labirinti di trincee, barricate di cemento a “denti di drago”, bobine di filo spinato e campi minati. Le difese sono visibili nelle immagini satellitari viste dal Financial Times.

Carri armati Leopard e i primi attacchi: ecco la controffensiva

I blogger militari russi hanno filmato ieri un video del contrattacco ucraino vicino a queste postazioni fortificate, pubblicandolo giovedì su Telegram. Il filmato mostra almeno due carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca in battaglia contro le truppe di Mosca. Se verificato, sarebbe la prima conferma visiva dei carri armati tedeschi utilizzati sul campo di battaglia ucraino. Lo socntro ha avuto luogo a sud-est della città di Orikhiv controllata dall'Ucraina. Nel video sono visibili anche almeno due veicoli corazzati M113 prodotti dagli Stati Uniti. Sebbene notevole per l'uso di carri armati e armature occidentali, alcuni analisti ritengono che l'assalto possa costituire un tentativo delle forze ucraine di testare le difese russe, con attacchi più grandi in arrivo.

The Ukrainian #counteroffensive has begun.



Activity throughout #Ukraine is consistent with a variety of indicators that Ukrainian counteroffensive operations are underway across the theater.



🧵on what we’re seeing & how to evaluate this activity ⬇️ https://t.co/hwgxTnU2Tr — ISW (@TheStudyofWar) June 8, 2023

«L'Ucraina ha finora impegnato alcune importanti capacità nelle battaglie nella provincia di Zaporizhzhia, come i carri armati Leopard o i carri armati DM53A1. Ma resta da vedere se questa sia la spinta principale», ha detto Muzyka, direttore di Rochan Consulting, un'organizzazione con sede in Polonia che segue la guerra in Ucraina.

I funzionari militari ucraini hanno più volte spiegato che non ci sarebbe stato alcun annuncio in pompa magna sull'inizio della controffensiva e i vertici militari hanno esortato tutti a mantenere il riserbo assoluto sull'operazione. «Non ci sarà alcun annuncio sull'inizio - ha detto domenica Oleksii Reznikov, ministro della Difesa ucraino - Le parole sono molto inutili. Possono solo fare del male», ha aggiunto, citando una canzone dei Depeche Mode. Il video di un drone russo sembra mostrare che alcune armature ucraine sono state distrutte durante l'assalto, ma non è chiaro se si trattasse di uno dei veicoli forniti dall'occidente.

L'assalto all'alba

Shoigu, ministro della Difesa russo, ha spiegato che le truppe di Mosca hanno respinto l'assalto nelle prime ore del mattino di giovedì. Ha aggiunto che l'attacco ha coinvolto fino a 1.500 uomini e 150 veicoli corazzati ed è stato fermato «con pesanti perdite», inclusa la perdita di 30 carri armati. Muzyka ha osservato che questa è stata la terza controffensiva dell'Ucraina da agosto. Le truppe ucraine hanno riconquistato quasi tutta la terra occupata nella provincia orientale di Kharkiv a settembre e nella città meridionale di Kherson e nelle aree circostanti a novembre.

Diga di Kakhovka, cosa cambia per la guerra: ecco perché i russi rischiano di perdere la Crimea

Le direttrici dell'attacco

Mentre si sentivano gli attacchi dei carri armati tedeschi tra mercoledì e giovedì, l'esercito ucraino ha intensificato gli attacchi aerei contro le forze russe più a est, colpendo, secondo quanto riferito, una struttura industriale utilizzata dall'esercito russo come base operativa nella provincia di Luhansk. Un membro del servizio militare ucraino, che ha chiesto al Financial Times di non essere nominato, ha affermato che sembrava che nell'attacco fossero stati utilizzati missili Storm Shadow di fabbricazione britannica consegnati il ​​mese scorso a Kiev.