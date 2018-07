Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca. «Sono molto d'accordo con quello che state facendo sull'immigrazione legale e illegale», ha detto tra le altre cose Trump ricevendo il premier italiano e definendolo

«Molti altri Paesi in Europa dovrebbero seguire l'esempio dell'Italia» sull'immigrazione e su una posizione dura ai confini, ha spiegato Donald nello Studio Ovale . Conte ha ricevuto il via libera dal presidente americano su tre questioni cruciali: la Libia, una cabina di regia permanente per il Mediterraneo e la questione degli scambi commerciali e dei dazi. Lo affermano fonti di Palazzo Chigi al termine dell'incontro alla Casa Bianca.

«Sulla Nato c'è stata una posizione chiara di Trump che io condivido: l' esigenza di riequilibrare la spesa che in questo momento è squilibrata. Sono posizioni ragionevoli che io tengo in gran conto. Dobbiamo negoziare per trovare il punto di equilibrio». Lo dice il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa insieme con il presidente Usa Donald Trump.

«un buon amico fin dall'inizio»