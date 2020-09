Conte a Beirut visita il cratere dell'esplosione. Poi a bordo della nave San Giusto

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte visita il cratere nel porto di Beirut causato dall'esplosione del 4 agosto. S ul luogo le autorità libanesi stanno costruendo un monumento memoriale in ricordo di tutte le vittime scomparse in questa tragedia. Lasciando il porto, il premier ha voluto fermarsi per omaggiare le vittime proprio sul luogo in cui è iniziata la costruzione, al momento contrassegnata da una base in cemento e con una grande bandiera libanese. Conte è ora arrivato sulla nave San Giusto, approdata a Beirut il 23 agosto scorso. Ultimo aggiornamento: 11:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA