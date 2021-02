L'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio è morto in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel Congo orientale, ha detto un portavoce del Parco nazionale di Virunga. Il portavoce ha detto anche che l'attacco faceva parte di un tentativo di rapire il personale delle Nazioni Unite. Durante l'assalto è stato ucciso anche un carabiniere. Ferito anche il capo delegazione Ue.

Gravissimo attacco in #Congo ai danni di un convoglio delle Nazioni Unite nel quale viaggiava l’Ambasciatore italiano Luca Attanasio, rimasto ucciso insieme ad un carabiniere della scorta. Esprimo, a nome di tutta @ItaliaViva , un sentito cordoglio ai loro familiari e colleghi. pic.twitter.com/m1ZFN70NUd

La conferma arriva anche dalla Farnesina che esprime profondo dolore per quanto accaduto.

Attanasio sarebbe stato trasportato in ospedale a Goma, ma le sue condizioni sono apparse subito molto critiche. La matrice dell'attacco non è ancora chiara. La vettura faceva padre di un convoglio della Monusco che comprendeva anche il Capo Delegazione Ue.

