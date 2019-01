La conduttrice antivaccini muore a 26 anni di influenza suina e meningite

Nadia Toffa senza parrucca su Instagram: «Capelli un po' pazzi, ma al mio amore piacciono così»​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solodi sottoporsi a, ma faceva anche propaganda attiva contro la loro somministrazione. Per l'ironia della sorte, una giovanee conduttrice televisiva èad appenadopo aver contratto l', aggravata da una forma diera una ragazza brillante e molto conosciuta negli: nata a San Diego, collaborava con il sito online The Federalist e, occasionalmente con Fox News. Vicina agli ambienti dell'alt-right, l'estrema destra a stelle e strisce, Bre era diventata una paladina dei '' d'Oltreoceano. In diversi editoriali, infatti, la ragazza spiegava che «i vaccini sono opera del diavolo» e che «bisogna combattere con tutti i mezzi le campagne di vaccinazione statali contro la pertosse».Grazie al suo lavoro e alle sue opinioni,si era fatta apprezzare da una parte dell'opinione pubblica statunitense e la sua, avvenuta a poche ore dalla fine del 2018, ha sconvolto molti, anche per la sua giovane età. Lo riporta anche il New York Times . Negli ultimi giorni di vita, la ragazza era stata ricoverata dopo aver contratto il virus, un ceppo della cosiddetta influenza suina. Le sue condizioni erano apparse subito disperate, anche a causa di una forma di meningite che l'aveva colpita quasi contemporaneamente.