Principe Filippo, condizioni di salute «leggermente migliorate». Ma resta ricoverato

Si trova ancora in ospedale il principe Filippo, ma le sue condizioni ora sono «leggermente migliorate». Questa la risposta che la nuora, Camilla Parker Bowles, ha dato a un volontario stamattina durante una visita a un centro di vaccinazione contro il Covid-19. E poi la Duchessa di Cornovaglia ha aggiunto: «Incrociamo le dita».

Nei giorni scorsi, anche il principe William, nipote di Filippo, aveva detto che «sta bene» e che i medici continueranno a «monitorare» la sua salute nel sonno.

È la quindicesima notte passata in ospedale dal marito della regina Elisabetta II. Il principe Filippo è stato trasferito lunedì primo marzo all'ospedale St. Bartholomew di Londra per sottoporsi ad alcuni esami al cuore. Era stato ricoverato il 16 febbraio scorso per «motivi precauzionali» dopo che aveva avvertito un malore.

