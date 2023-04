Come finirà la guerra? Dalla morte di Putin o Zelensky all'attacco di Kiev: i 4 scenari dell'intelligence Usa

Dalla morte di Putin, o quella di Zelensky, fino all'attacco armato di Kiev al Cremlino. Sono le quattro ipotesi "jolly" analizzate dagli 007 del Pentagono sulla fine della guerra in Ucraina. Il documento segreto dell'intelligence Usa è stato ottenuto dal New York Times.

Morte di Putin o Zelensky

L'analisi della Defense Intelligence Agency delinea quattro scenari «jolly», fuori dagli schemi, e come potrebbero influenzare l'andamento del conflitto in Ucraina. Gli scenari ipotetici includono la morte dei presidenti russo e ucraino Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, il cambio della leadership all'interno delle forze armate russe e un attacco ucraino al Cremlino. Il documento, afferma il New York Times, afferma che la guerra probabilmente si protrarrà.

Attacco alla Russia

Uno dei quattro scenari svela cosa potrebbe accadere se l'Ucraina colpisse il Cremlino. Viene identificata un'ampia gamma di potenziali implicazioni. L'evento potrebbe portare a un'escalation, con Putin che risponde alle proteste pubbliche lanciando una mobilitazione militare su vasta scala e considerando l'uso di armi nucleari tattiche. Oppure, i timori della gente potrebbero indurlo a negoziare una soluzione alla guerra. «L'amministrazione Biden - sostiene il Nyt - è stata particolarmente preoccupata per un possibile attacco a Mosca da parte dell'Ucraina perché potrebbe provocare una drammatica escalation da parte della Russia. I pericoli di un simile attacco da parte dell'Ucraina sono uno dei motivi per cui gli Stati Uniti sono stati riluttanti a fornire missili a lungo raggio a Kiev». Mentre alcune analisi delle agenzie di intelligence forniscono valutazioni del risultato più probabile di un determinato evento, gli scenari jolly no. Descrive vari scenari possibili senza valutare ciò che potrebbe essere più probabile.

I documenti

ll viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov non ha escluso che i documenti riservati statunitensi trapelati possano essere falsi e deliberatamente fatti per fuorviare la Russia. « Non abbiamo una posizione, forse è interessante per qualcuno guardare questi documenti ma se si trattasse di un falso, forse è una provocazione deliberata», ha detto mercoledì ai giornalisti rispondendo a una domanda della Tass sulla posizione di Mosca sulla fuga di notizie di documenti riservati del Pentagono.

Mosca "colonia" della CIna

La Russia sta rischiando di diventare una «colonia economica» della Cina, man mano che peggiora il suo isolamento dopo l'invasione dell' Ucraina: a sostenerlo è il direttore della Cia, William Burns, citato dal Guardian. «La Russia sta diventando sempre più dipendente dalla Cina e, per certi versi, corre il rischio di diventare una colonia economica della Cina col tempo, dalla quale dipende per l'esportazione delle sue risorse energetiche e le materie prime», ha detto Burns, intervenendo a un evento presso la Rice University di Houston, in Texas.