Clima, novembre 2019 è stato il più caldo mai registrato: i dati twittati da Greta Thunberg

Se nel mondo è stato il novembre più caldo, in Europa, in base alle rilevazioni, il mese scorso è stato il terzo novembre più caldo con 1,5 gradi sopra la media, alle spalle del 2015 (+2,3 gradi) e del 2009 (+2,2 gradi). Le temperature sono risultate elevate soprattutto in Europa centrale e orientale, e particolarmente nel Sud-Est. Fuori dal Vecchio Continente, nell'emisfero settentrionale le temperature si sono attestate decisamente sopra la media su gran parte dell'Artico, in Canada e negli Stati Uniti occidentali, in una vasta area del Nord Africa e ancora nell'Asia meridionale e orientale, specialmente sull'altopiano del Tibet. Sempre secondo i dati di Copernicus, da settembre a novembre la temperatura in Europa ha sfiorato gli 1,1, gradi centigradi sopra la media. Si è trattato del quarto autunno più caldo, dopo quelli del 2006, 2015 e 2018.

November 2019 was the warmest on record globally, together with 2016, and just ahead of 2015: +0.64°C above its 1981-2010 normal. Extremely mild in Alaska, Greenland and Eastern Siberia. Warm in SE-Europe, cool in E-US and W-Asia. [EU analysis] pic.twitter.com/9BDQVpFMvt