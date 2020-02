Caldo record in Antartide: oltre 18 gradi nella terra dei ghiacci

Dall'altra parte del mondo, nell'emisfero australe, è estate ma che ci siano temperature primaverili in Antartide è una cosa strana. Un nuovo record di 18,3 gradi è stato infatti registrato proprio nella terra dei ghiacci dalla stazione Esperanza, posizionata sulla punta settentrionale della penisola. Tempo da maniche corte, o quasi. È stato battuto il precedente record di 17,5 gradi, stabilito soltanto cinque anni fa a marzo.

Ad accendere i riflettori un tweet dell'Agenzia meteorologica argentina. I dati della stazione risalgono al 1961, e questo «nuovo record storico di temperatura registrato alla base #Esperanza di 18,3 gradi - scrive sul social network l'Agenzia argentina - supera il record precedente di 17,5 gradi del 24 marzo 2015».

#Antártida | Nuevo récord de temperaturas 🌡️ Este mediodía la Base #Esperanza registró un nuevo récord histórico (desde 1961) de temperatura, con 18,3°C. Con este valor se supera el récord anterior de 17,5°C del 24 en marzo de 2015. Y no fue el único récord... pic.twitter.com/rhKsPFytCb — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 6, 2020



Secondo gli esperti si tratta di un segnale di come la febbre del Pianeta in Antartide stia avanzando molto più velocemente della media globale; tra i motivi alla base di accelerazione ci sono una combinazione di elementi naturali, come per esempio i forti venti da nord ovest.

La penisola antartica, quella che guarda alla punta del Sud America, è uno dei luoghi in cui questi effetti sono più rapidi rispetto al resto della Terra, con un ritmo di riscaldamento - spiega l'Organizzazione mondiale della meteorologia - di quasi tre gradi centigradi negli ultimi 50 anni. Per James Renwick, climatologo alla Victoria university di Wellington, è «impressionante in quanto sono passati solo cinque anni dal record precedente».

Ultimo aggiornamento: 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA