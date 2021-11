Cleo Smith, ritrovata la bambina di 4 anni scomparsa in un campeggio: arrestato un uomo

Cleo Smith è stata ritrovata viva dopo 17 giorni. La bambina di quattro anni era scomparsa da un campeggio in Australia, ed è stata ritrovata sana e salva. Lo ha annunciato la polizia, citata dal Guardian. La polizia dell'Australia dell'Ovest ha precisato di avere trovato la bambina in una casa a Carnarvon nella quale gli agenti hanno fatto irruzione, e che un uomo è stato tratto in arresto. «È un mio privilegio annunciare che nelle prime ore di oggi (del mercoledì ora locale australiana) la polizia dell'Australia dell'Ovest ha tratto in salvo Cleo Smith», ha detto un vice commissario. «Cleo è viva e sta bene», ha sottolineato.

Scomparsa da un camping

La bambina di quattro era anni sparita dal campeggio nel quale si trovava con la famiglia, e la polizia australiana aveva offerto 750 milioni di dollari per qualsiasi informazione utile al ritrovamento della piccola.

«Qualcuno nella nostra comunità sa cosa è successo a Cleo», aveva detto il capo della polizia dell'Australia occidentale in una conferenza stampa. Il timore della polizia, infatti, era che la piccola fosse stata rapita dal momento che la tenda nella quale dormiva con i genitori e la sorellina era stata trovata aperta e il suo sacco a pelo sparito.