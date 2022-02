Studente battipagliese ritrovato privo di vita a New York. Claudio Mandia, battipagliese appena 18enne, è deceduto la scorsa notte, tra giovedì e venerdì, in una stanza del college che frequentava da qualche mese. Ad accorgersi del cadavere sarebbero stati altri studenti che vivono con il giovane ed hanno allertato anche i familiari.

A Battipaglia la notizia del decesso di Claudio Mandia, che è diventato maggiorenne proprio oggi, si è diffusa nelle scorse ore tra gli adolescenti e gli studenti del Liceo Scientifico “Medi” da lui frequentato fino ad un anno fa. I genitori dello studente Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto quando hanno appreso la notizia della tragedia erano già a New York dove erano giunti nei giorni scorsi ed avevano deciso di festeggiare insieme a Claudio il suo diciottesimo compleanno.

Poi, però Claudio è stato ritrovato privo di vita ed è scattata l’indagine per appurare le cause del decesso. Forse, un malore mentre dormiva non gli avrebbe lasciato scampo e i compagni di stanza si sono accorti troppo tardi di quanto accaduto. Per il momento tutte le ipotesi sono prese in considerazione dagli investigatori ma nulla è trapelato sulle cause del decesso Claudio avrebbe incontrato i suoi familiari l’altra sera qualche ora prima del decesso e poi ha trascorso la serata con gli amici. Invece, all’improvviso a notte fonda il ragazzo è deceduto e le ore che i familiari di Claudio avevano progettato di trascorre insieme felicemente si sono trasformate in un’autentica tragedia.

Molto probabilmente per appurare le cause del decesso sarà effettuata l’autopsia del cadavere. La notizia del decesso del giovane ieri è rimbalzata a Battipaglia tra gli amici del giovane e gli ex compagni di classe del liceo che sono rimasti addolorati e sconcertati. Un gruppo di amici di Claudio ieri sera si è raccolto in preghiera presso la chiesa Santa Maria della Speranza. Claudio a dicembre, per trascorrere le festività natalizie, era giunto a Battipaglia per un breve periodo ed aveva incontrato molti suo amici ed ex compagni di scuola. Il ragazzo, dopo aver frequentato il terzo anno presso l’istituto scolastico Medi di Battipaglia ha deciso di trasferirsi a New York per completare gli studi. I genitori di Claudio sono molto conosciuti e stimati a Battipaglia dove gestiscono un’azienda che produce alimenti che vengono esportati all’estero ed anche in America.

Il decesso del giovane sembra avvolto dal giallo e tutti a Battipaglia sono increduli. «Claudio era tornato a Battipaglia – raccontano i suo amici - a dicembre per trascorrere le vacanze di Natale e ci aveva detto che al college a New York si trovava bene e sarebbe tornato in città in estate per trattenersi per un periodo più lungo. Poi, ieri è trapelata la notizia della tragedia che ci ha addolorati e sconvolti». Bisognerà attendere le prossime ore per comprendere le cause del decesso del giovanotto e poi al termine delle indagini la salma tornerà a Battipaglia dove verranno celebrati i funerali. Nel frattempo tutta la comunità battipagliese è in lutto per la prematura dipartita di Claudio avvenuta poco ore prima che diventasse maggiorenne.