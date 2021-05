Città del Messico, la metro crolla sulla strada: 20 morti (ci sono anche bambini) e almeno 70 feriti

Dramma in Messico. Un'operazione di salvataggio è in corso dopo che lunedì notte un cavalcavia della metro di Città del Messico è parzialmente crollato. «Almeno 20 persone sono morte nell'incidente e circa 70 sono rimaste ferite», hanno detto le autorità della protezione civile in Messico. I video sulla televisione messicana e sui social media hanno mostrato vagoni del treno sospesi a mezz'aria mentre le sirene risuonavano nelle vicinanze. Tra le vittime ci sono anche dei minori.

At least 13 dead as Mexico City metro overpass collapses https://t.co/MOGfN8Dqpa — Guardian news (@guardiannews) May 4, 2021

I filmati su Milenio TV hanno mostrato il cavalcavia che crollava sulle auto su una strada sottostante. Un altro video ha mostrato squadre di medici di emergenza e vigili del fuoco sulla scena dell'incidente mentre setacciavano i rottami alla ricerca di sopravvissuti.

La sindaca di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, ha detto su Twitter di essere diretta sul luogo dell'incidente. Ha detto che «i vigili del fuoco, il personale di pubblica sicurezza stanno lavorando. Allertati tutti gli ospedali. Forniremo ulteriori informazioni a breve». L'incidente è avvenuto verso le 22:30 ora locale sulla linea 12 della metropolitana.