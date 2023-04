Taiwan, la Cina simula le prove tecniche di guerra con attacchi contro obiettivi chiave. Pechino: «Severo avvertimento: no all'indipendenza»

Cosa sta succedendo tra la Cina e Taiwan? Si stanno svolgendo quelle che sembrano a tutti gli effetti le prove tecniche di una guerra con la Cina che sta simulando l'accerchiamento di Taiwan. L'insieme di queste esercitazioni sono state chiamate "Spada affilata unita". L'Esercito di liberazione popolare cinese ha provato una serie di raid di precisione contro «obiettivi chiave sull'isola di Taiwan e nelle aree marine circostanti». Lo ha reso noto la televisione cinese Cctv, parlando del secondo giorno di manovre militari cinesi al largo dell'isola.

Perché queste manovre aggressive? La spiegazione la dà il portavoce del comando est dell'esercito cinese Shi Yi: «Queste operazioni servono come un severo avvertimento contro la collusione tra le forze separatiste che cercano l' "indipendenza di Taiwan" e le forze esterne e contro le loro attività provocatorie», ha detto Shi Yi, aggiungendo che le operazioni sono necessarie per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Cina. Pechino infatti considera Taiwan una provincia separata dalla Cina; il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la "riunificazione" «deve essere realizzata». Mentre Taiwan si considera uno Stato sovrano, con una propria costituzione e propri leader.​

Le esercitazioni sono iniziate poche ore dopo il ritorno della presidente Tsai Ing-wen da un viaggio negli Stati Uniti. La collusione di cui parla Shi Yi è rappresentata da questo viaggio.

The Eastern Theater Command of the Chinese People's Liberation Army (PLA) on Saturday launched combat readiness patrol and military exercises around the Taiwan Island, which will last from April 8 to 10 Beijing time as scheduled. https://t.co/QSGIjab4WL pic.twitter.com/niDSPUQtsx

— CCTV (@CCTV) April 9, 2023