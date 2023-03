Cina a Usa: «Se ancora su strada sbagliata ci saranno scontri». Ucraina, allerta aerea in tutto il Paese

Guerra in Ucraina, la diretta. Pechino «non ha fornito armi ad alcuna delle due parti del conflitto ucraino. La Cina non è l'artefice della crisi, né una parte direttamente interessata. Perché minacciare allora le sanzioni alla Cina? Non è assolutamente accettabile». Il neoministro degli Esteri, Qin Gang, nel suo primo briefing con i media a margine dei lavori parlamentari annuali, ha accennato a «una mano invisibile» che sembra sostenere una crisi prolungata. «È una tragedia che poteva essere evitata: la Cina sceglie la pace sulla guerra, il dialogo sulle sanzioni» e la de-escalation all'escalation«, ha notato ancora Qin sul conflitto tra Russia e Ucraina.