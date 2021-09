Cina, tratto del ponte Liuyun stampato in 3D: la sezione è lunga oltre 21 metri

Il Ponte Liuyun ora ha una stampa tridimensionale. Un tratto di ponte lungo 21,58 metri stampato in 3D in compositi polimerici è stato inaugurato nella città cinese sud-occidentale di Chengdu: è quanto reso noto dall'azienda progettista. La struttura stampata in 3D, la cui parte più ampia raggiunge gli 8 metri e il punto più alto i 2,68 metri, fa parte del ponte Liuyun, lungo 66,8 metri, che attraversa il parco Yimahe di Chengdu. Cheng Rui, responsabile di China Southwest Architecture, spiega che invece di usare materiali derivanti dal calcestruzzo, comunemente impiegati nella stampa 3D di ponti, lo speciale tratto di Liuyun è stato realizzato con polimeri Asa e per il 20% in fibra di vetro, componenti che lo rendono più solido, forte e resistente alle intemperie.

Secondo Cheng il team di progettazione di China Southwest Architecture ha collaborato con un team di stampa a Shanghai, utilizzando la più grande attrezzatura per la stampa di polimeri in Cina, la quale ha funzionato in modo completamente automatico per 24 ore al giorno. Per completare il particolare tratto del ponte ci sono voluti 35 giorni e sono state impiegate 12 tonnellate di materiali. «La combinazione della stampa 3D su scala industriale con un ponte paesaggistico dimostra la fattibilità della tecnologia per la stampa 3D su scala ultra-grande per le applicazioni future, sia in termini di architettura del paesaggio che nel campo industriale», ha concluso Cheng.