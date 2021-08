Clima, in Cina arriva il primo prestito per il terreno che assorbe Co2: contiene il surriscaldamento dell'atmosfera

Ecco il terreno che assorbe Co2. Lo scorso mercoledì la Industrial Bank Co. ha emesso il primo prestito cinese di 18 milioni di yuan (circa 2,77 milioni di dollari) per finanziare cosiddetti sink biosferici o sink di carbonio, cioè terreni che assorbono CO2. Per sink biosferico (carbon sink) si intende un deposito di carbonio naturale o artificiale che assorbe l'anidride carbonica dall'aria e la trattiene, contribuendo a contenere la quantità di CO2 e dunque il surriscaldamento dell'atmosfera e il cambiamento climatico. Il prestito è stato concesso a una società che gestisce la zona umida costiera nella baia di Jiaozhou a Qingdao, nella provincia cinese orientale dello Shandong e, secondo la banca, sarà impiegato per l'acquisto di colture con maggiore capacità di assorbimento del carbonio nella zona umida per la conservazione ecologica.

L'emissione del prestito ha preso in considerazione un'analisi complessiva sulla capacità di stoccaggio del carbonio della zona umida come fattore fondamentale e, sempre secondo la banca, l'importo è stato calcolato in base ai prezzi di transazione nel mercato nazionale del carbonio, avente come garanzia il diritto sui profitti a lungo termine della zona umida derivanti dal trading del carbonio. La Cina ha annunciato che si impegnerà a raggiungere il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e la neutralità del carbonio entro il 2060.