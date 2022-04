Cina, forze navali e aeree vicino a Taiwan per la visita di una delegazione del Senato Usa: «Segnali sbagliati dagli Stati Uniti»

La Cina "alza la voce" e ora mostra i muscoli: così annuncia un pattugliamento congiunto con forze navali e aeree vicino a Taiwan, dove è in corso la visita di una delegazione del Senato Usa, avendo «come obiettivo gli Stati Uniti che inviano segnali sbagliati» alle forze indipendentiste di Taipei.

APPROFONDIMENTI IL CASO Gli Stati Uniti indagano su "spie cinesi":... LA CRISI Cina vuole ampliare l'arsenale nucleare. Wsj: «Per Pechino... CINA Cina contro Stati Uniti: «Il tentativo Usa di sopprimere noi e... ASIA Taiwan, la portaerei cinese Shandong seguita da un cacciatorpediniere... MONDO Cina-Taiwan, 2.200 marines Usa invito nel nord Australia. È la... SANZIONI Russia, la Cina si rifiuta di fornire pezzi e manutenzione... FOTO La Cina mostra i supermissili per il 70esimo anniversario: possono...

Lo si legge in una nota del Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione (Pla).

China holds drills around Taiwan as U.S. lawmakers visit https://t.co/SXzSRPhq7W pic.twitter.com/MFhzEZrQ6z — Reuters Tech News (@ReutersTech) April 15, 2022

L'iniziativa «ha organizzato le forze navali e aeree per pattugliare con prontezza al combattimento nelle acque dello Stretto di Taiwan», ha affermato Shi Yi, portavoce del Comando, aggiungendo che sono stati mobilitati unità navali, jet e bombardieri.

LE DICHIARAZIONI - Taiwan, con la sua specializzazione nell'alta tecnologia, è un «Paese di importanza globale» e la sua sicurezza ha implicazioni per il mondo intero: è quanto ha affermato Bob Menendez, a capo della Commissione Esteri del Senato Usa, nell'incontro avuto con la presidente dell'isola Tsai Ing-wen. Menendez guida una delegazione bipartisan di sei colleghi del Senato giunta ieri sera a Taipei in una dimostrazione di sostegno all'isola regolata da un sistema democratico, ma sotto le pressioni della Cina che ne rivendica la sovranità minacciando anche l'uso della forza, se necessario, per la riunificazione. «Con una produzione del 90% dei semiconduttori di fascia alta, Taiwan è un Paese di importanza, conseguenze e impatto a livello mondiale, e quindi deve essere chiaro che la sua sicurezza ha un impatto globale», ha detto Menendez a Tsai nell'incontro tenuto nell'ufficio presidenziale e trasmesso in diretta online. La mossa, già duramente criticata da Pechino e nella notte dall'ambasciata cinese a Washington, è possibile alimenti la tensione: Menendez ha usato la parola «Paese» per riferirsi a Taiwan, che per la Cina è una sua regione. La stessa amministrazione Biden ha ripetutamente parlato del suo impegno «solido come una roccia» verso l'isola, agitando le relazioni sino-americane. La delegazione, di cui fanno parte anche i senatori repubblicani Lindsey Graham, Richard Burr, Ben Sasse, Rob Portman e Ronny Jackson, incontrerà anche il ministro degli Esteri, Joseph Wu, e quella della Difesa Chiu Kuo-cheng. Menendez ha co-proposto a febbraio un disegno di legge che richiederebbe agli Stati Uniti di negoziare la ridenominazione dell'ambasciata de facto di Taipei a Washington come «Ufficio di rappresentanza di Taiwan».

Gli Stati Uniti indagano su "spie cinesi": «Perseguitano i dissidenti anche nel nostro territorio»

Cina vuole ampliare l'arsenale nucleare. Wsj: «Per Pechino è deterrente a coinvolgimento Usa su Taiwan»