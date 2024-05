Cina contro Taiwan: il Paese si prepara alla guerra? L'accumulo dell'oro e l'acquisto del petrolio

Un insolito accumulo di materie prime, tra cui l'oro, da parte della Cina sta insospettendo il mondo: è possibile che il presidente Xi Jinping si stia preparando alla guerra contro l'isola di Taiwan.

«Xi sembra abbia studiato il programma di sanzioni che l'Occidente ha applicato contro la Russia dopo l'attacco in Ucraina e poi ha avviato misure protettive a lungo termine per chiudere i boccaporti dell'economia cinese e resistere a pressioni simili», ha scritto di recente Michael Studeman, ex capo dell'Office of Naval Intelligence.

Cina circonda Taiwan con navi da guerra e caccia. «Manovre militari per testare capacità di prendere il potere»

Quali risorse sta accumulando la Cina?

Tra le risorse accumulate c'è l'oro.

I prezzi del metallo nobile hanno raggiunto livelli record negli ultimi mesi mentre la banca centrale cinese ha diversificato le sue partecipazioni e i consumatori si sono rivolti al bene rifugio in un mercato azionario indebolito e dai severi controlli sui capitali del paese.

La Banca popolare cinese ha aumentato le sue riserve auree per il 18esimo mese consecutivo ad aprile, incrementandole del 5% in termini di dollari dopo un aumento dell'8% a marzo.

«Le riserve auree sono sempre state una parte importante delle riserve internazionali diversificate della Cina». Liu Pengyu, portavoce dell'ambasciata cinese negli Stati Uniti, alla domande sul perché dell'accumulo di scorte ha risposto parlando di «necessità per garantire la sicurezza, la liquidità, la preservazione e l'apprezzamento delle riserve internazionali».

E poi gli acquisti record del petrolio da parte della Cina. Già il più grande importatore mondiale, la Cina ha acquistato lo scorso anno 11,3 milioni di barili al giorno, un numero enorme e mai sentito prima. Tuttavia, questo aumento del 10% è avvenuto in un contesto di crescits della domanda di carburante dopo la fine delle rigide restrizioni cinesi imposte dall’era della pandemia.

«La Cina sta anche lavorando per mitigare la sua esposizione a potenziali embarghi alimentari ed energetici, costruendo le sue riserve strategiche di petrolio e costruendo centrali a carbone con rinnovato fervore», ha detto Studeman. Xi, prevedendo una reazione internazionale durissima si sta preparando a superarla.

Taiwan, invece, non ha commentato ufficialmente l’accumulo di risorse da parte della Cina.

Tensioni Cina-Taiwan: lo spettro della guerra

La Cina rivendica la democratica Taiwan come suo territorio, sebbene il Partito Comunista Cinese al potere a Pechino non abbia mai governato lì. Funzionari statunitensi ritengono che Xi abbia dato istruzioni alle forze cinesi di prepararsi a invadere l’isola entro il 2027, sebbene l’opinione a Washington sia divisa sulla realtà di questa minaccia.

La settimana scorsa le tensioni nello Stretto di Taiwan sono aumentate. Le forze cinesi hanno dato il via a due giorni di esercitazioni intorno a Taiwan per punire l’isola in occasione dell’insediamento del presidente Lai Ching-te, che si è impegnato a difendere la democrazia dalle minacce cinesi. La Cina ha affermato che le esercitazioni sono servite a testare la capacità dell’esercito popolare di liberazione di «occupare e controllare aree chiave».

Un altro potenziale motivo di scontro è il Mar Cinese Meridionale, dove la Cina è impegnata in una crescente disputa territoriale con le Filippine, che hanno un trattato di mutua difesa con gli Stati Uniti.

Le opinioni degli analisti

Secondo alcuni esperti la Cina potrebbe essere pronta a utilizzare quella che gli economisti hanno definito una «opzione nucleare» economica, cioè la svalutazione intenzionale della sua valuta per incrementare le proprie esportazioni.

Invece per altri con l'accumulo di risorse la Cina non sembra si stia preparando per attaccare Taiwan, ma si tratta di un'azione startegica per aumentare l’autonomia e ridurre la capacità dell’Occidente di utilizzare queste risorse come arma contro il Paese.

«Ciò che probabilmente guida l'accelerazione degli sforzi di Pechino per migliorare l'autosufficienza della Cina e la potenziale resilienza alle sanzioni non è tanto la preparazione all'avventurismo militare, ma una reazione alla rapidità e all'unità con cui l'Occidente ha agito per punire economicamente la Russia per la sua invasione dell'Ucraina» - ha detto Nathan Attrill, analista dell'Istituto australiano di politica strategica (Aspi) -. La Cina è molto più esposta all'economia globale di quanto lo fosse la Russia» ha ricordato l'esperto. «La Cina è in grado di raggiungere i propri obiettivi di politica estera senza la necessità di combattere» perché grazie a Xi, il governo cinese ha cercato di controllare le risorse per migliorare la sicurezza e l'economia nazionale ha affermato Attrill.