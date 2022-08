Cina, truppe in Russia per esercitazioni congiunte. Pechino: «Potenziare risposte a minacce»

Le truppe cinesi si recheranno in Russia per prendere parte a un'esercitazione congiunta con altri paesi tra cui India, Bielorussia e Tagikistan. A confermarlo è il ministero della Difesa di Pechino. La partecipazione della Cina alle esercitazioni non sarebbe «correlata all'attuale situazione internazionale e regionale», ha affermato il ministero in una nota.

APPROFONDIMENTI CALIFORNIA Stati Uniti testano missile nucleare a lungo raggio nel Pacifico:... MONDO Taiwan, la Cina mostra i muscoli: mega-esercitazioni attorno...

Stati Uniti testano missile nucleare a lungo raggio nel Pacifico: «Dimostrato che il nostro arsenale è pronto»

Cina-Russia, al via manovre militari congiunte

Le operazioni militari fanno parte di un accordo di cooperazione annuale bilaterale in corso. «L'obiettivo è approfondire la cooperazione pratica e amichevole con gli eserciti dei paesi partecipanti, migliorare il livello di collaborazione strategica tra le parti e rafforzare la capacità di rispondere a varie minacce alla sicurezza», afferma la dichiarazione.