Cina, riapre il sito Unesco dopo i lavori di ripristino: Valle di Jiuzhai ora è completamente accessibile

Aveva chiuso a causa di un terremoto ma ora in Cina si può tornare a visitare il sito patrimonio dell'Unesco. La valle di Jiuzhai, famosa per le spettacolari cascate, le foreste lussureggianti, i laghi ridenti dell'altopiano e le formazioni rocciose carsiche nelle zone montuose della provincia del Sichuan nella Cina sud-occidentale, ha riaperto completamente ieri. Si è tenuta una cerimonia per la riapertura completa del sito del patrimonio mondiale dell'Unesco che ha subito oltre tre anni di lavori di ripristino in seguito a un terremoto. Secondo l'amministrazione quasi 7.200 turisti hanno visitato la valle, nota anche come Parco Nazionale di Jiuzhaigou. L'8 agosto 2017, un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la zona e ha causato danni a parte della valle di Jiuzhai, costringendo il parco a chiudere. I lavori di ripristino sono iniziati nel novembre 2017 e una parte delle aree panoramiche ha riaperto ai turisti nel marzo 2018.

La qualità del paesaggio nella valle è stata riportata ai livelli precedenti al terremoto e le infrastrutture del sito sono migliorate, ha dichiarato Yan Sashuang, vice capo del dipartimento provinciale di cultura e turismo. I lavori sono costati 4,5 miliardi di yuan (circa 697,1 milioni di dollari), secondo quanto rivelato dalla contea di Jiuzhaigou. Negli ultimi tre anni sono stati piantati più di 270.000 alberi, sono stati rigenerati e ripristinati 172 ettari di habitat ecologico nella valle. Anche le montagne danneggiate e la vegetazione hanno recuperato rapidamente. L'amministrazione ha affermato che l'ecosistema è stato effettivamente ripristinato. «Ogni volta che vengo qui, sono stupito dalla bellezza del paesaggio, dalle forme del terreno, dalle cascate, dalle foreste e dal cielo», ha commentato il turista tedesco Guido Brettschneider.