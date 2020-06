Cina, il prof più amato dagli studenti: spiega la fisica rompendo mattoni (o sullo skateboard in classe)

Non serve un maestro di kung fu per distruggere un mattone a mani nude, basta un insegnante di fisica delle superiori. Un docente cinese, diventato una vera celebrità su Internet, sostiene infatti che tutto ciò di cui si ha bisogno è una comprensione di base del teorema dell'impulso. Il professor Zhang Hui, un insegnante di fisica di una scuola superiore della città di Mìle, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, è diventato una vera e propria star online dopo che diversi suoi video in cui faceva a pezzi un mattone a mani nude sono diventati virali. In un filmato caricato di recente si vede il professor Zhang, un uomo dall'aspetto robusto, posizionare un mattone di cemento sul bordo di un tavolo e spezzarlo a metà con la sola mano destra durante una lezione di fisica. Nel video si sentono gli studenti gridare dallo stupore dopo aver visto il proprio insegnante all'opera. «Se avessi avuto un insegnante come il professor Zhang, sarei andato molto meglio in fisica al liceo», si legge in un commento lasciato su Weibo, una piattaforma social cinese simile a Twitter, dove i video del docente hanno raccolto molti «Mi piace» dagli internauti. «La trovata era in realtà soltanto il preludio a una lezione», ricorda il professor Zhang, rimasto molto sorpreso dall'attenzione ricevuta online. «Stavo per spiegare ai miei studenti il teorema dell'impulso»



Il docente cinese spiega di aver sollevato il mattone a un'estremità e di averlo spinto contro il bordo del tavolo mentre lo «frantumava» con la mano destra. Così, chiarisce il professor Zhang, il mattone si è spezzato più per l'impatto con il tavolo che per la forza impressa dalla sua mano. Questa trovata rappresenta uno dei tanti metodi didattici creativi con cui l'insegnante cinese spiega la fisica astratta e le sue varie teorie. «La fisica delle scuole superiori è difficile, quindi uso spesso diversi espedienti visivi per spiegare le varie teorie e attirare l'interesse dei miei studenti», sottolinea il professor Zhang, che insegna fisica al liceo da 14 anni. Oltre a «frantumare» i mattoni, per spiegare il concetto di momento angolare, il docente ha anche portato in classe alcuni skateboard. Secondo il professor Zhang, queste idee creative nascono di solito durante il suo allenamento quotidiano, che comprende esercizi di corsa e body building.«Ogni giorno, mentre mi alleno, penso sempre a come aumentare la partecipazione dei miei studenti alle lezioni e a rendere le spiegazioni di fisica più interessati», racconta l'insegnante cinese. «Credo che i principi della fisica siano alla base di ogni sport», aggiunge il professor Zhang. «Ecco perché provo a portare degli elementi delle discipline sportive nella mia classe».

Oltre a insegnare fisica, il docente è anche uno degli istruttori del club di fitness della scuola, che fornisce agli studenti consigli utili su come mantenersi in forma. «Insegno ai miei alunni come allenarsi in maniera adeguata affinché possano praticare appieno ogni sport», sottolinea il professor Zhang. Riguardo la popolarità guadagnata online, l'insegnante sostiene che bisognerebbe prestare maggiore attenzione ai docenti al lavoro nelle regioni montuose e nelle aree più remote della Cina invece che ai suoi metodi didattici. «Sono un normale insegnante di fisica che fa solo il suo lavoro», precisa il docente. «Gli insegnanti dei villaggi educano, spiegano, impediscono agli studenti di abbandonare la scuola e contribuiscono alla campagna di riduzione della povertà nelle aree rurali della Cina», ricorda il professor Zhang. «Sono loro che meritano i maggiori elogi dagli utenti».

Ultimo aggiornamento: 21:46

