Cina, 21 minatori intrappolati in una miniera di carbone allagata

Si lotta contro il tempo nella contea di Hutubi, nella regione dello Xinjiang, in Cina, dove 21 minatori sono bloccati in una miniera di carbone allagata. Lo hanno riferito le autorità della provincia cinese dello Xinjiang. Secondo quanto riferisce l'agenzia Xinhua, i minatori intrappolati all'inizio erano 29, ma otto sono state soccorse e portate in salvo.

Attualmente, i lavori di soccorso continuano e si sta cercando di contattare i lavoratori bloccati. L'incidente sarebbe avvenuto ieri intorno alle 18 ora locale. Il responsabile dell'ufficio che gestisce le emergenze ha spiegato che l'ambiente sotterraneo è molto complesso, poiché sono intrappolati a circa 1.200 metri sottoterra, e che il drenaggio è la preoccupazione principale al momento. Tre squadre pompano acqua a una velocità di 450 metri cubi l'ora.

#China:-At least 21 people remain trapped after a flooding accident caused power outages and communication interruptions at the #Fengyuan Coal Mine in #Queergou Town, #Xinjing, China.

29 people were on duty when the accident occurred and that 8 people have been rescued. pic.twitter.com/4kV78Tz8nS

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) April 11, 2021