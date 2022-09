Cina, maxi incendio in un ristorante a Changchun: 17 morti

Un incendio in un ristorante ha ucciso 17 persone questa mattina nella città di Changchun, nel nord-est della Cina, questo secondo quanto affermato dalle autorità locali.

L'incendio è stato segnalato verso le 12:40 (ora locale). Secondo quanto riferisce Associated Press, le fiamme sarebbero scaturite all'interno di un'area high-tech della zona industriale "Changchun New Area". Oltre ai 17 morti, altre tre persone sono rimaste ferite e portate in ospedale a causa delle ustioni. Changchun è un centro di produzione automobilistica nonché capitale della provincia di Jilin. In base a una nota del governo municipale rilanciata dai media, sono state avviate delle indagini per fare chiarezza sulla vicenda.

