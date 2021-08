Cina, più ecoturismo sull'altopiano Loess: il villaggio di Hengpo è un esempio della trasformazione di successo

L'ecoturismo va benissimo in Cina. Yu Mingliang, un abitante del villaggio di Hengpo che ha svolto lavori temporanei per quasi tutta la vita, ora gode di un reddito stabile grazie al rapido sviluppo dell'ecoturismo. «Affittando i terreni agricoli, la casa e facendo le pulizie al giardino ecologico riesco a guadagnare più di 30.000 yuan (circa 4.617 dollari) all'anno», rivela Yu. Il villaggio di Hengpo, nella provincia dello Shanxi nel nord della Cina, è un esempio della trasformazione di successo di una terra povera e sterile in un villaggio prospero, che ha saputo sviluppare il turismo attraverso il rimboschimento. Negli ultimi 10 anni, a Hengpo sono stati piantati più di 10.000 mu (circa 667 ettari) di alberi. Nel frattempo, le abitazioni tradizionali scavate nella terra ben conservate nel villaggio hanno attirato un investimento di 120 milioni di yuan da una società locale, che dal 2011 si occupa del miglioramento delle infrastrutture. «Il nostro vantaggio è che ci troviamo solo a mezz'ora di distanza dall'antica città di Pingyao, un patrimonio mondiale dell'Unesco. Dopo aver visitato il sito storico, molti turisti vengono qui per sperimentare la vera vita di campagna», spiega Guo Xingfeng, un funzionario del villaggio, aggiungendo che per attirare i turisti Hengpo organizza anche spettacoli di luce durante il Festival di Primavera e le vacanze estive.

Come dice un detto cinese, se vuoi diventare ricco, costruisci prima le strade. Lo Shanxi sta intensificando lo sviluppo delle infrastrutture e prevede di realizzare una strada panoramica di 13.024 km entro la fine del 2025, che collegherà le tre maggiori attrazioni turistiche della provincia e formerà una rete stradale turistica che attraverserà tutta la zona. Songmiao è un antico villaggio che sorge lungo la futura strada e ci si aspetta che accoglierà molti turisti per il clima gradevole. «Il tasso di occupazione turistica durante il Dragon Boat Festival è stato del 100% e il reddito netto giornaliero dell'intero villaggio ha raggiunto più di 40.000 yuan», dice Liu Xinpeng, un funzionario locale, aggiungendo che da quando il villaggio ha aperto ai turisti un anno fa, il reddito medio annuale degli abitanti del villaggio è aumentato a quasi 12.000 yuan e continuerà a crescere grazie al miglioramento delle infrastrutture del villaggio. «Il turismo diventa un nuovo modo per gli agricoltori di aumentare il loro reddito in modo stabile. Continueremo a proteggere l'ambiente ecologico per garantire che più persone possano beneficiarne», commenta Liu.