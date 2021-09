Covid, nessun nuovo caso in Cina continentale

Nessun nuovo caso locale di Covid-19 è stato rilevato ieri in Cina continentale, dove invece sono state 19 le infezioni importate. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale nel consueto bollettino quotidiano. Dei 19casi importati, 6 nel Guangdong, 4 nello Yunnan, 3 a Shanghai, 2 a Tianjin e uno ciascuno a Pechino, nello Zhejiang, nel Fujian e nel Guangxi.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Australiani bloccati a Panama dal Covid scappano in barca e tornano... COVID19 Covid Spagna, quasi 200 morti: è allarme, cifra giornaliera... IL FOCUS Spagna, torna il tema della secessione. Presidente della Catalogna:...

A Shanghai sono stati inoltre segnalati due casi sospetti giunti dall'estero. Non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia. Alla fine di ieri il totale dei casi importati nella Cina continentale ammontava a 8.340, tra i quali 7.717 dimessi dagli istituti in cui erano in cura dopo essersi ripresi e 623 pazienti tuttora ricoverati. Non sono stati segnalati decessi tra i casi importati. Il totale dei contagi confermati in Cina continentale al 31 agosto ha raggiunto quota 94.898, con 1.022 pazienti ancora in terapia, 3 dei quali in condizioni gravi. Nel complesso i dimessi a seguito di guarigione in Cina continentale sono 89.240, con il numero dei decessi causati dal nuovo Coronavirus fermo a quota 4.636. Ieri in Cina continentale vi è stata la segnalazione di 13 nuovi asintomatici, tutti provenienti dall'esterno. Il totale degli asintomatici sotto osservazione medica era invece pari a 436, di cui 380 importati.

Australiani bloccati a Panama dal Covid comprano barca a vela e tornano dopo 80 giorni in mare