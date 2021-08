La Cina vara la stretta sui videogame online per i minori che potranno giocare solo per un’ora al giorno, dalle 20 alle 21 da venerdì a domenica, per un tetto di 3 ore settimanali. Precedentemente il limite era di 1,5 ore al giorno. Un vero e proprio “coprifuoco” in un Paese che vanta il primato di essere il più grande mercato videoludico al mondo con un fatturato che si aggira (proiezioni del 2018) intorno ai 38 milioni di dollari.

